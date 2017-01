Rosie O’Donnell langer ut: - Trump er mentalt ustabil

ANNONSE

Feiden mellom Rosie O'Donnell har pågått lenge, og nå har den amerikanske TV-verten og skuespilleren nok en gang gått i strupen på USAs kommende president.

I en rekke twittermeldinger langer O'Donnell ut mot Trump, og skriver blant annet at han er mentalt utstabil og en kriminell.

- Donald Trump er en syk mann, skriver hun i en annen melding.

Også Trump har slengt med leppa, og har blant annet omtalt O'Donnell som «en feit gris». Under en debatt i september forsvarte Trump sine kommentarer om den amerikanske TV-profilen.

- Rosie O’Donnell fortjente å bli behandlet dårlig og alle er enige med meg, svarte Trump den gang.

O'Donnell ble nylig kritisert etter å ha skrevet på Twitter at Trumps sønn var autistisk. Ifølge Fox News beklaget hun senere denne meldingen.

Ifølge CNN startet feiden mellom de to for ti år siden, da Donald Trump som medeier i missekåringen «Miss USA» bestemte seg for ikke å gi Miss USA, Tara Conner, sparken etter avsløringer om narkotikabruk og utagerende festing som mindreårig.

Dagen etter denne beslutningen, ble Trump kritisert av Rosie O’Donnell, som den gang var en av programlederne i «The View». Hun sa ifølge CNN at hun ikke hadde sans for Trump og at han var i ferd med å gå konkurs.

Etter dette uttalte Trump til People Magazine at O’Donnell var «en ekte taper» og «ute av kontroll».

Siden den gang har forholdet mellom de to vært iskaldt, og ser heller ikke ut til å mykne opp med det første, takket være O'Donnells tirade på Twitter.

DONALD TRUMP IS MENTALLY UNSTABLE - https://t.co/6AvhoPq1du



LESS THAN 3 WEEKS TO STOP HIM AMERICA — ROSIE (@Rosie) 1. januar 2017

TRUMP IS A CRIMINAL - https://t.co/dkhfSr4Ubc — ROSIE (@Rosie) 1. januar 2017

DONALD TRUMP IS A SICK MAN https://t.co/fp0K0B6EAi via @HuffPostPol — ROSIE (@Rosie) 31. desember 2016