Russland ber USA redusere antallet diplomater som svar på sanksjoner

Russland svarer på de amerikanske sanksjonene, blant annet må USA kutte i antallet diplomater i Moskva.

Kongressen i Washington vedtok natt til fredag en ny pakke sanksjoner rettet mot Russland, Iran og Nord-Korea. Loven er ennå ikke undertegnet av president Donald Trump, men det russiske svaret lot ikke vente på seg.

I en erklæring fra russisk UD heter det at antallet diplomatisk og teknisk personell som arbeider ved ambassaden og generalkonsulatet, skal bringes i nøyaktig samsvar med det tilsvarende antallet russisk personell i USA, det vil si 455 personer.

Stengt

Russerne kunngjorde også at de 1. august stenger adgangen til et fritidskompleks og en lagerhall som amerikanerne til nå har brukt. Dette er et svar på at amerikanske myndigheter holder to russiske bygninger stengt, i henholdsvis Washington DC og i Maryland.

Det var president Barack Obama som beordret blokkeringen av de to byggene i desember 2016 etter opplysninger om at russerne hadde forsøkt å manipulere presidentvalget.

Obama utviste samtidig 35 russiske diplomater for spionasje.

Ikke besvart

Dette ble ikke umiddelbart gjengjeldt av Putin som sa han ville vente og se hvordan Donald Trump håndterte presidentrollen.

Putin og Trump utvekslet synspunkter på den diplomatiske tvisten da de møttes under G20-møtet i Hamburg.

Under et besøk til Finland torsdag sa president Vladimir Putin at Russland har vist tilbakeholdenhet overfor det han har kalt anti-russisk hysteri i USA, men at landet ikke i all evighet vil kunne tolerere den amerikanske uforskammetheten uten å svare.

Ikke gå glipp av disse populære videoene: