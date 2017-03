Senterpartiet vurderer alkolås på oljefondet

ANNONSE

– Vi investerer ikke i tobakk fordi det er etisk uforsvarlig og alkohol har mye større skadevirkninger enn tobakk har, sier Emilie Enger Mehl. Hun har sittet i programkomiteen i Senterpartiet. For mange er hun også kjent som vinner av realityserien Anno i 2015.

Les også: DN-måling: Senterpartiet større enn Frp

Les også: Sp-valgforslag: Kun stemmer fra personer med norsk statsborgeskap skal telle

Les også: - Vi kan kjøpe Lego fra danskene og flytte selskapet til Norge

Mehl påpeker at det er produktet i seg selv som er problemet, og det er dermed lite investorer som oljefondet kan gjøre for å gjøre bransjen etisk forsvarlig. At alkohol øker problemer i fattige land, er et viktig argument for Sp-politikeren.

– Da blir det feil at vi skal tjene på det.

Statens Pensjonsfond utland har droppet investeringer i tobakksindustrien og en rekke selskaper innenfor kullindustri, palmeolje, gruveindustri. Nå vil altså Mehl ha alkohol ut av porteføljen. Og flere bransjer kan stå for tur.

– Vi har en stor klimadebatt og noen mener det skal få innvirkning på mandatet, sier hun, men understreker at hun ikke selv har tatt stilling til dette. Hun poengterer også at etiske hensyn må veies opp mot fondets frihet til å investere for å gi størst mulig avkastning.

– Utenrikspolitisk verktøy

Fremskrittspartiets Roy Steffensen steiler over forslaget.

– Oljefondet bør ikke bli et utenrikspolitisk verktøy for å blande seg inn i andre lands alkoholpolitikk. Vi har allerede tapt omtrent 30 milliarder kroner på å trekke oss ut av blant annet tobakk, sier Steffensen.

Han advarer mot å «kaste seg på karusellen» og utestenge alt som er usunt.

– Vår jobb er å sørge for høyest mulig avkastning til moderat risiko, og da må vi være varsom med å komme med så mange politiske og velmenende begrensninger at våre barn og barnebarns fremtidige pensjonsforpliktelser blir ofret på ideologiens alter, mener Frp-politikeren.

Åpner landsmøtet

I Senterpartiets programkomité har også helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe støttet dissensforslaget om å legge nok en etisk innskrenking på fondets investeringer. Nå blir det opp til landsmøtet å avgjøre om det skal være en del av partiprogrammet.

Til sammen 306 delegater er samlet på Lerkendal i Trondheim fra fredag til søndag, hvor det skal vedtas nytt partiprogram.

Landsmøtet åpner med partileder Trygve Slagsvold Vedums tale fredag morgen. Han har alt varslet at kamp mot sentralisering blir et kjernetema i valgkampen. Målet er å kaste Høyre-Frp-regjeringen og erstatte den med en «Ap-Sp-basert» regjering.

Blant temaer det er ventet debatt om er hvorvidt elbil-støtten skal legges om til fordel for de mindre og billigere modellene og om utenlandske studenter skal betale skolepenger. Resolusjoner om styrking av heimevernet og arbeidsinnvandring ligger også på bordet.