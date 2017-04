Siv Jensen: – Innvandrere skal ikke leve av skattebetalerne

ANNONSE

Jensen ville besøke mennesker og se på prosjekter hun ville vite mer om. Turen startet på Larvik integreringsmottak, der norskopplæringen begynner rett etter at asylsøkerne har fått plass på mottaket.

– Innvandrere skal i jobb, ikke leve av skattebetalerne. For å lykkes med integreringen, må vi stille krav, sier Jensen til NTB.

– For å få plass på integreringsmottak, må asylsøkeren skrive under på at de aksepterer strenge krav til motivasjon og egeninnsats. De som får plass, er motiverte og har høy sannsynlighet for å få opphold. Hvis de bryter kontrakten og ikke følger programmet, mister de plassen, fortsetter Frp-lederen.

Fra Larvik gikk turen til Sandefjord videregående skole der Jensen fikk høre mer om arbeidet som gjøres ved skolene i Vestfold fylkeskommune innenfor psykisk helse. Siste stopp var i Horten og firmaet poLight AS, som har utviklet en spesiell kameralinse til mobiltelefoner.

