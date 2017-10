Siv Jensen øker oljepengebruken med ti milliarder

I det nye statsbudsjettet blir den såkalte budsjettimpulsen redusert til 0,1 prosent, mot 0,4 prosent i år.

Siv Jensen legger torsdag frem et budsjett som viser at oljepengebruken øker med ti milliarder kroner. Den viser at finansminister Siv Jensen strammer inn livreimen sammenliknet med de foregående årene. Økningen i oljepengebruk er likevel høyere enn det økonomene hadde ventet.

«Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018», heter det i en melding fra regjeringen.

Budsjettimpulsen, et mål på hvor mye budsjettet bidrar til veksten i økonomien, var på 0,4 prosent i statsbudsjettet for 2017.

Samtidig anslås bruken av oljeinntekter til 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018, som er det samme andelen som den har ligget de siste årene.

«Det er lavere enn den langsiktige rettesnoren på 3 prosent», skriver regjeringen.

Verdien av oljefondet ligger nå på rundt 8.000 milliarder kroner, noe som vil tilsi at oljepengebruken øker til 230 milliarder kroner i 2018, en økning på ti milliarder fra 2017.

Mener det verste er over

I pressemeldingen fremgår det at regjeringen mener den verste er over for norsk økonomi.

«Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over. Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend», heter det i meldingen.

Vil redusere mer

Det er på forhånd vært varslet av regjeringen ville kutte kraftig i veksten i oljepengebruk.

Både Jensen og Solberg har vært tydelig på at oljepengebruken nå skal ned, og at budsjettet i år vil ha en oljepengebruk på i underkant av 3 prosent av avkastningen av oljefondet. De siste fem årene har oljepengebruken økt med reelt 19 milliarder kroner i året i gjennomsnitt.

Makroøkonomene anslår ut fra regjeringens signaler at oljepengebruken i år vil ligge på mellom 7 og 9 milliarder kroner, noe flere mener er for mye.

Ikke store nyheter

Kyrre Aamdal i DNB Markets mener at budsjettet er i tråd med Norges Banks forventninger.

«De tallene som nå foreligger, vil neppe ha særlig betydning for utviklingen i renter og kronekurs», skriver Aamdal i en oppdatering.

Han viser til at anslaget for veksten i BNP neste år er 2,5 prosent, mer enn hva Norges Bank venter.

«Isolert sett taler det for litt lavere bruk av oljepenger, mens handlingsregelens tre prosent tilsier litt høyere oljepengebruk. Budsjettet ser ut til å være en rimelig avveiing av disse to hensynene», skriver Aamdal.

