Siv Jensen vil ikke tallfeste antallet flyktninger Norge skal ta imot

GARDERMOEN (Nettavisen): Fredag gikk startskuddet for landsmøtet til Fremskrittspartiet (Frp). Det er liten tvil om at regjeringspartiet ønsker flere år ved makten.

Partileder og finansminister Siv Jensen var krystallklar på hva de viktigste sakene blir i det kommende valget:

Strammere innvandringspolitikk.



Bedre eldreomsorg.



Bedre veier.



Skattekutt.





Angrep Ap

Partiet har slitt på meningsmålingene og den siste partimålingen som Vårt Land presenterte fredag, får Frp 11,7 prosents oppslutning. I sin landsmøtetale brukte hun mye tid på å adressere partiets kjernevelgere og innvandring ble viet my

Frp-leder Siv Jensen under landsmøtetalen fredag.

- Vi har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperimenter, sa hun, med tydelig stikk til Arbeiderpartiet (Ap) og Jonas Gahr Støre som under sin landsmøtetale i 2015 sa at Norge skulle ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.

Fredag manet Jensen til at partiet ville ta konsekvensene av den økte innvandringen som hun mener både truer velferdssystemet og sikkerheten i landet.

- Norge kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. For mange steder er preget av for høy innvandringstetthet, sa hun fra talerstolen.

- Viktig Frp-sak

6,3 millioner mennesker er anslått å være internt fordrevne inne i Syria, mens 13,5 millioner mennesker trenger hjelp eller bistand, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nær 6 millioner barn er avhengig av humanitær bistand.

Men Jensen og Frp er urokkelig.

- Hvorfor er innvandringspolitikk så viktig for Frp?

- Det har alltid vært en viktig sak for oss, og en av våre fire hovedsaker nå. Vi har vist hvor viktig det er å føre en streng innvandringspolitikk de siste årene. Vi har fått kontroll på ankomstene til Norge, i motsetning til mange andre land, som har betydelige utfordringer med innvandring, sier Jensen til Nettavisen.

- Det har store økonomiske konsekvenser for land som har stor innvandring. Det har selvfølgelig også konsekvenser for hvordan samfunnet utvikler seg.

I slutten av mars uttalte også Jensen at de økte forskjellene i Norge skyldes økt innvandring.

Nekter å tallfeste

Frp-partilederen er også krystallklar på at Norge først må håndtere og integrere de flyktningene som allerede er kommet til landet.

- Vi er et lite land med få innbyggere. Derfor er det avgjørende at de som allerede har kommet til landet raskest mulig blir integrert, blir en del av det norske samfunnet og lærer seg norsk og bidrar ved å delta i arbeidslivet, sier Jensen.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp Mazyar Keshvari under landsmøtet på Gardermoen.

- Hvis det kommer for mange, og det bidrar til at vi ikke klarer å integrere alle sammen, betyr det større utgifter og et mindre harmonisk samfunn.

I 2015 ble regjeringen tvunget til å gjennomføre Stortingets flyktningkompromiss på å ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria over tre år. Frp var ikke del av kompromisset. Tall fra UDI viser at Norge har tatt imot 3200 kvoteflyktninger i 2016 og 3120 så langt i 2017.

Jensen nekter å tallfeste antall flyktninger Norge skal ta imot og det er heller ikke noe informasjon om dette i innstillingen til forslag om Frps partiprogram.

- Hvor mange flyktninger skal Norge ta imot?

- Vi har sagt at vi skal ta vår del av ansvaret med tanke på FNs flykningkommissær, men samtidig har vi strammet inn på regelverket slik at vi får kontroll på hvor mange som kommer til Norge fra ett år til et annet.

- Men kan du tallfeste det?

- Nei, avslutter Jensen før hun roper «neste» i intervjukøen.

- Vil kartlegge først

Innvandringspolitisk talsmann i Frp Mazyar Keshvari vil heller ikke svare konkret på spørsmålet.

- Hvor mange flyktninger bør Norge ta inn per år?

- Vi ønsker å ta inn det antallet flyktninger det reelt er kapasitet til. Det vil si at i ett år kan det være 2000, 3000 og kanskje ett år vil det bare være 1200. Det kommer an på hva som er reell kapasitet som er tilgjengelig.

Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i november 2015.

- Kan du gi et konkret og forpliktende tall på hvor mange flyktninger Frp ønsker at Norge skal ta inn?

- Det er det som er forskjell på oss og andre partier. Vi ønsker ikke å si et tall før det er kartlagt hva som er av kapasitet.

Keshvari peker på følgende årsaker til at Norge bør begrense innvandringen:

- En viktig konsekvens av økt innvandring til Europa og Norge er at flere rapporter og statistikk viser at innvandringen ikke har vært bærekraftig. Det er lav arbeidsdeltakelse, innvandrere kommer dårligst ut på innvandringsstatistikk og levekårsundersøkelser.

- Det skaper også store kulturelle forskjeller og utfordringer som gjør at vi må være veldig bevisst på hvilken innvandringspolitikk som føres i landet fremover.

Økt terrorfare

I sin tale viste Jensen til utfordringene Sverige har på grunn av økt innvandring. Hun nevnte også Berlin, London, Istanbul, Paris, London og Stockholm, som alle har vært utsatt for terroraksjoner i løpet av de to siste årene. Keshvari er enig med sin partileder i at økt innvandring er en fare for landet.

- Økt innvandring fører også til høyere kriminalitet og økt sikkerhetsrisiko gjennom økt terrorfare slik vi ser i en rekke europeiske land.

Den russiske statsborgeren Adam Idrisovich Magomadov er dømt til syv og et halvt års fengsel for terrorvirksomhet både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

I løpet av de siste månedene er to russiske statsborgere som har kommet til Norge dømt for terrorvirksomhet. Adam Idrisovich Magomadov ble nylig kjent skyldig for terrorvirksomhet i Borgarting lagmannsrett, og fikk en straff på syv og et halvt års fengsel. Denne dommen er ikke rettskraftig.

Magomadov har erkjent å ha deltatt i terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS), men nekter straffskyld for å ha inngått terrorforbund.

Dagen etter Stockholm-terroren ble en 17-åring russisk statsborger, som også kom som asylsøker, pågrepet med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum. Han nekter straffskyld, og har den siste tiden ikke latt seg avhøre om saken.

