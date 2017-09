Skei Grande: - Lite sannsynlig at vi går i regjering med Frp

Venstres stortingsgruppe drøfter nå om de skal gå inn i regjering.

STORTINGET (Nettavisen): Onsdag ettermiddag møttes Venstres nye stortingsgruppe for første gang etter valget.

I møtet skal gruppa konstitueres, og de skal komme fram til et mandat for samtalene med de tre andre borgerlige partiene.

- Vi gikk til valg på å få til en blågrønn regjering, og det håper jeg vi kan få til å gjøre noe med gjennom forhandlinger. Jeg har hele tiden sagt at det er lite sannsynlig at vi går i regjering med Frp, og det gjelder fortsatt, sa Skei Grande på vei inn til møtet på Stortinget.

- Har ingen innflytelse



Skei Grande påpekte at de har god tid på seg til forhandlingene.

NY GRUPPE: Venstres nye stortingsgruppe samlet seg onsdag til møte på Stortinget for å disktutere om de skal gå inn i regjering med Frp.

- Vi har en regjering, og de har laget et budsjett som har gått i trykken som vi ikke har noen innflytelse på, så det må de få lov til å legge fram. Så må vi forhandle ut fra det mandatet som velgerne har gitt oss, sa hun.

Etter det NTB skriver, er det sannsynlig at Venstre også vil avvente budsjettforhandlingene på Stortinget, som tidligst ventes å være ferdig et godt stykke ut i november.

- Har hatt tilbud i fire år



Skei Grande understreket at en ministerpost ikke er det viktigste for henne.

- Jeg har hatt tilbud om ministerpost i fire år. Hvis det var det viktigste i livet mitt, så hadde vi vært der, sa hun, før hun gikk inn til møtet.

Taus om Frp-regjering



Venstre-profil Abid Raja åpnet allerede i januar for å gå i regjering med Frp. Nå er han taus om hva han mener og sier det ikke haster for partiet å avklare saken.

- Det jeg skrev i januar, var et notat for å diskutere ulike strategier. Nå skal stortingsgruppa og landsstyret diskutere spørsmålet om samarbeid. Jeg vil gjøre mitt syn kjent for partiet før jeg legger det fram for offentligheten, sier Raja til NTB.

Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja står øverst på Venstres kravliste foran borgerlige forhandlinger. Onsdag sier Høyre-kilder til VG at partiet er villig til å ofre kravet om konsekvensutredning for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.

