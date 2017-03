Skei Grande åpner for samarbeid med venstresiden

ÅLESUND: - Det som er viktig for Venstre er at vi danner regjering med partier vi har mye til felles med. Vi mener en blågrønn regjering kan søke støtte i begge retninger når vi skal få gjennom saker i Stortinget, sier Venstres leder, Trine Skei Grande, til Nettavisen.

Venstre vil tvinge Frp ut av regjering

Skei Grande åpner dermed for at en blågrønn regjering ikke vil være søke støtte hos FrP, men også mot partiene på venstresiden, slik sentrumsregjeringen bestående av KrF, Venstre og Senterpartiet gjorde mellom 1997 og 2000.

Venstre vil ikke garantere borgerlig regjering etter valget

- En blågrønn regjering krever et borgerlig flertall. Det er den viktigste kampen. Det er vanskelig å si hvordan vi skal gjøre dette før vi har et valgresultat, sier Elvestuen.

Venstres nestleder, Ola Elvestuen, understreker at et borgerlig flertall på Stortinget nødvendig for å få på plass en blågrønn regjering.

- Men regjering er umulig uten støtte fra et av disse to partiene?

Dårligste på sju år

For tiden er det imidlertid lite å juble for for Venstres leder. Tall for mars viser at Venstre har hatt den laveste oppslutningen siden sommeren 2010. Partiet ligger under sperregrensen med en oppslutning på 3,8 prosent.

- Vi vet at vi må mobilisere mange velgere inn mot valget, sier Skei Grande, som medgir at paritet er i en krevende posisjon.

- Det er krevende å vise frem seirene våre. Men vi må forklare hva vi skal bruke makten på i neste periode. Det skal vi få til med et valgkampapparet som er veldig tenkt på å gjøre den jobben, sier hun.