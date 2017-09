Skei Grande om skolevold: - Kan ikke dysse dette ned

- Jeg er redd det ikke er trykk på disse tingene, sier Venstre-lederen om vold ved Oslo-skole.

Denne uken slo rektor ved Stovner videregående skole alarm, etter flere voldsepisoder, trusler og uro ved skolen som ligger på Oslos østkant.

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) reagerte med å kalle inn til et krisemøte om situasjonen, og ble beskyldt for å overdramatisere av skolebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

- Det er ikke slik at alle ungdommer på Stovner er slik, men det går ikke an å dysse dette ned. Å late som om problemet ikke finnes, gavner ikke disse ungdommene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen.

Les også: Oslo-skolen: Byråd fnyser av statsrådens alarm

- Redd byrådet ikke har trykk



Skei Grande mener man er nødt til å møte dette som et problem, og finne ut hvordan utfordringene på skolen kan løses.

ADVARER: Rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, forteller at han ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

- Dette må det jo bare jobbes med. Jeg er redd for at byrådet ikke har trykk på disse tingene, fordi de er opptatt av andre ting, sier Skei Grande, og påpeker:

- Her må det jobbes systematisk med disse ungdomsmiljøene hvis du skal klare å lykkes, og da må alle samarbeide, sier hun.

- Føler du politiet gjør nok her?

- Jeg tror politiet vet hva de skal gjøre, men de må ha ressurser til å gjøre det. De må prioritere arbeidet med å forebygge i gjengmiljøene, sier Skei Grande.

Tall Nettavisen har fått fra Utdanningsetaten, viser at har antall volds- og trusselhendelser mellom skoleelever i Oslo, økte med 22 prosent fra 2015 til 2016. 18 av hendelsen i 2016 ble politianmeldt.

Les også: 700 Oslo-elever utsatt for vold og trusler

- Besøkte ikke et glansbilde



Venstre-lederen besøkte selv Stovner videregående skole i valgkampen, samme dag som det omstridte besøket til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i innvandrerbydeler i Sverige.

- Da sa noen at Trine besøkte glansbildet, sier Skei Grande.

Men hun understreker at hun ikke dro dit for å skjønnmale situasjonen på skolen, som har en høy andel av elever med minoritetsbakgrunn.

- Det er jo ikke noe nytt. Det er det samme som rektor skrev i et brev, som gjorde at jeg dro til Stovner, sier hun.

Skei Grande viser til tall fra Kunnskapsdepartementet som ble presentert denne uken, der andelen barn av innvandrere som fullfører videregående skole innen fem år, i fjor var 72 prosent - mot 66 prosent i 2013.

- Andregenerasjons innvandrere klarer seg kjempefint, men førstegenerasjons innvandrere sliter med fullføring. Førstegenerasjons innvandrere har en tendens til å bare plasseres inn i norsk skole på alder, og det er jo et helt håpløst kriterium, mener hun.

Les også: Asheim til skolebyråd: - Kom deg opp av skyttergraven

- Kan nesten ikke alfabetet



Venstre-lederen mener minoritselevene som faller utenfor, må hjelpes på en bedre måte enn i dag.

- Det rektor sier til meg, er at han har elever som nesten ikke kan alfabetet. Det er fordi de kommer hit enten når de er ganske voksne, eller bare plasseres i norsk skole når de har vært flere år i utlandet på skole, sier Skei Grande til Nettavisen, og legger til:

- Hvis du for eksempel har gått på skole i Lahore fra du er fem til ti år, og så blir plassert med andre ti-åringer når du kommer tilbake, da har du ikke en sjanse. Så vi må slutte å plassere ungene ut fra alder, sier hun.

Les også: Rektor på Oslo øst slår alarm

- Fullstendig uakseptabelt



Skei Grande, som selv drømmer om å bli kunnskapsminister, påpeker at alle elevene må ha et basisnivå som gjør at de har mulighet til å lykkes.

- Man må gi alle ungene en sjanse til å lykkes. Du må sette deg ned og jobbe med hver enkelt elev som er i disse miljøene, og det må politiet gjøre sammen med skolene, sier Skei Grande, og konstaterer:

- Vi må vise at vi bryr oss. For dette er fullstendig uakseptabelt, og det er veldig mye som har gått galt mye tidligere.

Mest sett siste uken