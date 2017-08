Skitten og opphetet drittkasting mellom Listhaug og Hareide

Begge ble presset langt ut av egen komfortsone.

(KOMMENTAR): Det var duket for en av norsk politikks mest skitne debatter onsdag morgen, da innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og KrF-leder Knut Arild Hareide braket sammen til debatt på NRK-programmet Politisk kvarter på P2.

Hør hele programmet her.

Utgangspunktet for debatten var en verdidebatt, der det ble presentert at de to var enige om Jesus og Erna, men at de var uenige om det meste annet.

Dette var debatten der alt oppbygget frustrasjon etter fire års samarbeid skulle luftes, og både Hareide og Listhaug kom med anklager som er sjelden å høre i norsk politikk.

Hareide anklaget Listhaug for direkte løgn om KrFs bistandsarbeid, og kom med en triade med Frps mindre heldige øyeblikk tilbake til Anders Langes tid i et svært følelsesladd innlegg. Han mente også at den kristne statsråden hun ikke forsto kristne verdier.

Listhaug mente derimot at Hareide var mer opptatt av å late som om han var «god», fremfor å faktisk utgjøre en forskjell. Hun mente også at Hareide var for feig for å konfrontere de hatefulle- og kvinnediskriminerende holdningene til religiøse ledere, samt barnehijab.

Hele debatten endte mer eller mindre i munnhuggeri der ingen var interessert i å la den andre snakke ferdig.