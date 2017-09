Slik kan en ny regjering med Venstre bli

Sylvi Listhaug (Frp) kan bli flyttet - mens tre Venstre-topper kan bli statsråd.

Mye ligger an til at Venstre ønsker seg inn i regjeringen i løpet av høsten, noe som vil sparke igang en skikkelig stollek.

Det er tradisjon for at partiene får styre departementene med de sakene som de bryr seg mest om, og med Venstres oppslutning vil de mest sannsynlig få tre statsråder i Solberg-regjeringen.

Nettavisen har gått gjennom mulige statsrådkandidater, og har fylt postene med de personene vi tror kan innta statsrådkontorene med Venstre i regjering. Det vil også bety flytting - og sparking - av flere av dagens statsråder.

Her er vår statsrådkabal:

Statsminister Erna Solberg (H) må rydde plass til Venstre dersom de vil inn i regjering. Det vil bety flere endringer av dagens mannskap.

Statsminister: Erna Solberg (H)

Et helt sikkert kort. Både Høyre, Frp, Venstre og KrF ønsker henne som statsminister.

Siv Jensen (Frp) fortsetter mest som finansminister.

Finansminister: Siv Jensen (Frp)



Siv Jensen har gjort en bedre jobb i Finansdepartementet enn mange trodde for fire år siden. Dette er regjeringens nest viktigste post, og som leder for Frp er neppe dette en post Jensen gir fra seg.

Dette taler mot: Hun kan ønske seg en mer operativ statsrådspost.

Alternativ: Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Utenriksminister Børge Brende (H) fortsetter i jobben.

Utenriksminister: Børge Brende (H)



Det er ingenting som tyder på at det finnes noen utfordrere til dagens utenriksminister.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) holder sitt innlegg etter å ha mottatt Forsvarets årsrapport 2016.

Forsvarsminister: Ine Eriksen Søreide (H)



Det er lite som tyder på at det finnes noen utfordrere til dagens forsvarsminister.

Jan Tore Sanner fortsetter trolig som kommunalminister.

Kommunalminister: Jan Tore Sanner (H)

Sanner har påtatt seg jobben med å reformere kommunalsektoren, og vil trolig ønske å videreføre dette arbeidet. Som nestleder for Høyre kan han velge det han vil i regjering.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fortsetter trolig i jobben.

Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Solvik-Olsen trekkes jevnt over frem som en av regjeringens sterkeste kort. Alt tyder på at han trives med å fronte Frps viktigste sak i Samferdselsdepartementet.

Dette taler mot: Han har nettopp fått vedtatt en detaljert plan for de neste 12 årene. Det kan gjøre livet i samme stol ganske kjedelig. Derfor kan han ønske seg nye utfordringer - og han vil få det om han ønsker.

Alternativ: Nikolai Astrup (H) kommer inn, eventuelt Abid Raja (V).

Venstre-leder Trine Skei Grande er selvskreven som kunnskapsminister.

Kunnskapsminister: Trine Skei Grande (V) - Torbjørn Røe Isaksen ut (H)

Som leder av Venstre, er Skei Grande selvskreven i regjeringen, og hun har gitt klart uttrykk for at hun ønsker seg denne posten.

Røe Isaksen har en av Høyres mest sentrale posisjoner, men ryktene skal ha det til at han ønsker en litt roligere jobb - kanskje utenfor politikken.

Mulig endring: Det kan være aktuelt å dele posten mellom grunnskole og høyere utdanning, og opprette en egen statsrådpost for forskning og høyere utdanning. Her kan Henrik Asheim (H) bli statsråd.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har jobbet med helsepolitikk lenge. Det fortsetter han neppe med.

Arbeidsminister: Bent Høie (H) - Anniken Haugli ut (Frp)

Høyres nestleder har jobbet med helsepolitikk i lang tid og begynner nå å virke lei av feltet. Som arbeidsminister vil han få en av de viktigste jobbene i regjeringen når vi nå møter trangere tider.

Guri Melby (V) er aktuell som statsråd dersom Venstre går inn regjering.

Klima- og miljøminister: Guri Melby (V) - Vidar Helgesen (H) ut

Det er ingen tvil om at Venstre vil ha kontroll over klima og miljø, og store deler av Venstres persongalleri kunne fått posten.

Vi tror at Oslos tidligere miljøbyråd og lederen for partiets programkomité vil få jobben med å fronte partiets gründerløft. Dermed er det slutt for Vidar Helgesen som i forrige periode pådro seg et mistillitsforslag.

Alternativ: Ola Elvestuen (V)

Sveinung Rotevatn (V) kom ikke inn på Stortinget - det baner vei inn i regjering for den populære Venstre-politikeren.

Næringsminister: Sveinung Rotevatn (V) - Monica Mæland (H) ut



Venstre(kron)prinsen Sveinung Rotevatn (V) kom seg ikke inn på Stortinget, og er dermed nærmest garantert vei inn i regjeringskontorene - enten som statsråd eller statssekretær.

Vi tror han kan bli plassert som mannen som skal fronte partiets gründerpolitikk i den forholdsvis tunge posisjonen som næringsminister.

Alternativ: Abid Raja (V).

Per Sandberg (Frp) har tidligere vært leder i justiskomiteen på Stortinget - nå blir det trolig justisminister.

Justisminister: Per Sandberg (Frp) - Per Willy Amundsen (Frp) ut



Per Willy Amundsen var et svært kontroversielt valg inn i regjering, og har skapt mer kontrovers enn resultater etter at han kom inn. Frp må kvitte seg med en eller to statsråder, og han sitter derfor utrygt.

Per Sandberg har tidligere sagt at han ble tilbudt jobben som justisminster, og at han nå takker ja til jobben.

Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) bytter kanskje statsrådpost.

Innvandringsminister: Solveig Horne (Frp) - Sylvi Listhaug (Frp)



Innvandring og integrering kommer til å fortsette å være en viktig sak både for regjeringen og Norge. Sylvi Listhaug har blitt et elsk/hat-objekt, og vi tror at Erna Solberg ønsker noe mer ro rundt feltet. Dette vil ikke minst gjøre forholdet til både Venstre og KrF betydelig enklere.

Solveig Horne har vist seg som en av Frps største overraskelser i regjering, og med erfaring fra familiedepartementet vil hun trolig være langt mindre kontroversiell - samtidig som det gir Frp mulighet til å fronte seg på feltet.

Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp) kan bli helseminister i Solberg II-regjeringen.

Helseminister: Sylvi Listhaug (Frp) - Bent Høie (H) ut



Sylvi Listhaug er altfor populær til å kunne tas ut av regjering, og hun kan ikke flyttes til et "lettere" departement. Med bakgrunn som byråd for helse- og omsorgsfeltet i Oslo kommune, vil det være naturlig å si at hun tar steget inn i den svært krevende jobben som helseminister.

Dette er en statsrådspost som anses nærmest som en uriaspost, og Listhaug vil dermed ha god nytte av sin erfaring av å stå i sterk storm.

Frank Bakke-Jensen (H), Norges EØS- og EU-minister, kan fort få seg ny jobb i høst.

Primærnæring: Frank Bakke Jensen (H)



Vi vet ikke om det er realisisk, men det er vanskelig å se hvorfor fiskeri- og landbruk trenger to forskjellige statsråder. Vi tror derfor at Erna Solberg denne gangen tar ansvar og slår sammen disse to primærnæringspostene. Da vil hun samtidig kunne få Frp ut av landbrukspolitikken.

Dagens EU-minister Frank Bakke Jensen (H) har bakgrunn som fiskeripolitisk talsmann, og vil kunne være et naturlig valg.

Dette betyr samtidig at dagen landbruksminister Jon Georg Dale ryker ut av regjering - dette til tross for at han av mange anses som Sylvi Listhaugs eneste reelle utfordrer som ny partileder i Frp. Færre statsrådsposter og flere Frp-topper uten fast stortingsplass, gjør at Dale kan gå lederskolen i Stortinget.

Alternativ: En joker.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sammen med Margareth Øvrum, direktør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Oljeminister: Terje Søviknes (Frp)



Terje Søviknes står utenfor Stortinget, og er utvilsomt en person Siv Jensen ønsker å ha med seg videre i regjeringsapparatet. Søviknes anses som er dyktig og arbeidssom politiker, og det er ingen fordel for Høyre i disse miljøtider å ta over departementet. Vi tror Søviknes blir sittende.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) kan også få nye arbeidsoppgaver i høst.

Familie- og likestillingsminister: Anniken Haugli (H)



Anniken Haugli ryker ut av arbeidsdepartementet når Bent Høie bytter stilling, men har en solid CV å vise til og ryker neppe ut av regjeringsapparatet. En naturlig posisjon for Haugli ville vært utdanningsminister, men den tar Venstre.

Vi tror hun dermed vil få jobben som barne- og likestillingsminister.

Næringsminister Monica Mæland (H) kan bli EU-minister.

EU-minister: Monica Mæland (H) - Frank Bakke Jensen (H) ut



Dette er statsrådsposten som ingen helt forstår hva handler om, men som handler om det viktige samarbeidet med EU.

Med Monica Mæland ut av næringsdepartementet som følge av Venstres inntreden, tror vi hun overtar denne viktige posten.

Alternativ: Sveinung Rotevatn (V).

Henrik Asheim (H) skal vikariere som kunnskapsminister i høst, men kan få fast plass i regjeringen.

Kulturminister: Henrik Asheim (H) - Linda Hofstad Helleland (H)



Henrik Asheim gjør fredag sin debut som statsråd, da han kommer inn som vikar for Torbjørn Røe Isaken. At Erna Solberg henter ham inn fra Stortinget, kan ikke bety noe annet enn at hun ønsker ham inn i regjering.

Kulturdepartementet er ofte en naturlig første stopp for unge statsråder som skal prøve seg som minister.

Vi tror da at Linda Hofstad Helleland ryker ut av regjering, etter at hun har fått jobben som visepresident i WADA.

Mulig endring: Asheim kan bli statsråd for høyere utdanning. Da kan Høyres Tina Bru bli kulturminister.

Eldreminister: Ingen

Frp har lenge ønsket seg en egen eldreminister, og med tanke på eldrebølgen Norge står overfor er det ikke en helt unaturlig tanke. Partiet har derimot ikke nok statsrådsposter til disposisjon, og vi tror derfor dette vil fortsette å være et uoppfylt ønske.

Bistandsminister: Forbeholdt KrF



Det har lenge vært etterlyst en egen bistandsminister. Det tror vi Erna gjerne innfører - hvis KrF skulle ønske å ta steget inn i regjering.

Rotevatn: - Selvsagt hyggelig

En av Venstres mulige statsråder i en kommende regjering, Sveinung Rotevatn, synes det er hyggelig å bli nevnt.

- Det er selvsagt hyggelig. Men akkurat nå er jeg på vei ut av Stortinget, ikke inn i regjering. Og den nye stortingsgruppa må få arbeidsro til å finne den beste veien framover for partiet, sier Rotevatn til Nettavisen.

Han ønsker imidlertid ikke å spekulere ytterligere i eventuelle statsrådsposter. Det vil heller ikke Venstres Guri Melby, som kan bli miljøminister.

- Det er alltid hyggelig å bli nevnt i slike spekulasjoner, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere det, sier Melby.

