Solberg går forbi Støre med et byks

Mens Jonas Gahr Støre faller til sitt dårligste resultat i år, gjør Erna Solberg et byks til ny toppnotering i en fersk statsministermåling.

For bare to måneder siden lå Ap-lederen foran den sittende Høyre-statsministeren med 48 mot 45 prosent i målingen Ipsos MMI utfører for Dagbladet. I augustmålingen har de byttet plass, og 53 prosent foretrekker Erna Solberg. Nå er det bare 42 prosent som synes Støre bør styre landet.

– Dette er selvsagt en veldig hyggelig tilbakemelding fra velgerne. Her får jo de en mulighet til å vurdere en kandidat som faktisk har sittet i jobben i fire år. Da betyr det mye for meg at de mener vi gjør en god jobb, sier Solberg om målingen.

Sist gang forskjellen var såpass stor var i desember i fjor, men da var Støre på topp med 52 prosent, mot Solbergs 43. Siden nyttår har de byttet på å ligge i tet, men avstanden har vært langt mindre.

Støre er de høyt utdannedes favoritt, mens Solberg gjør det best blant velgere som bare har grunnskoleutdanning. Det skyldes trolig Frp-velgere, mener valgforsker Johannes Bergh.

– Erna er jo deres statsministerkandidat, også̊, og blant Frp-velgerne vet vi at utdanningsnivået er lavere enn blant Ap og Høyre, sier han. Samtidig minner han om at parti er viktigere enn person i norske valg.

