Solberg: Vi må finne politikk som alle fire kan være stolte av

Statsminister Erna Solberg (H) sier de fire partiene på borgerlig side har god tid til å finne ut av veien mot regjeringsspørsmålet.

– Vi har et statsbudsjett som er på vei inn i trykken, vi vet hovedlinjene for hva som skal legges fram i oktober, sa Solberg i partilederdebatten på NRK tirsdag kveld.

Hun gjorde et poeng ut av at partiene skal finne fram til et borgerlig preg på politikken som alle kan være stolte av.

– Det ligger mye i kurven allerede, sa hun.

LES OGSÅ: Siv Jensen: - Et ikke-tema å fjerne Listhaug

Tonen var lett og respektfull mellom de fire partilederne, og de mer krasse replikkene fra valgkampen var tydelig et tilbakelagt stadium. Tidligere på kvelden møttes Solberg, Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) til sin første, innledende og uformelle samtale om regjeringsspørsmålet.

Gjennom dagen har spekulasjonene vokst om Venstre kan være på glid for å gå inn i regjering med Høyre og Frp.

– Vi har jobbet for en blågrønn regjering, men for å komme i posisjon, må vi sette oss ned og forhandle, sa Grande, som påpekte at stortingsgruppa til Venstre fortsatt er ikke er avklart, og at gruppa må komme på plass før de kan komme fram til hva slags mandat partiledelsen skal ha.

LES OGSÅ: KrF stiller med fem krav til Erna Solberg

Har du sett disse populære videoene?

Mest sett idag