SSB-sjefen: Derfor ble forskerne omplassert

- Innvandring har ikke hatt noen betydning.

SSB-direktør Christine Meyer snek seg ut etter møtet med finansminister Siv Jensen (Frp) mandag formiddag, etter å ha blitt kalt inn på teppet på grunn av omstridte kutt i forskerstaben.

Mandag ettermiddag stilte Meyer likevel til intervju på sitt eget kontor.

- Jeg opplevde det ikke som at jeg ble kalt inn på teppet. Jeg opplevde at finansministeren kalte inn til en samtale, og det synes jeg er veldig positivt. Det skjer mye nå i SSB, og ganske mange stiller spørsmål ved hva vi gjør, og da er det helt naturlig å orientere finansministeren, sier hun.

- Fikk du kjeft av Jensen?



- Hvorfor snek du deg ut bakveien og unngikk pressen etter møtet?

- Det er jo fordi jeg ønsker å ha dere her, og ønsker litt ro rundt en intervjusituasjon. Så det er ikke mer komplisert enn som så, sier Meyer og smiler.

Møtet med Jensen, som startet klokka 10, varte også lenger enn planlagt.

- Fikk du kjeft av Jensen?

- Vi hadde en veldig konstruktiv og god dialog, og en god tone i et langt møte som varte i halvannen time, sier SSB-sjefen til Nettavisen.

Meyer fikk i møtet et klart oppdrag fra Jensen, og må komme tilbake til finansdepartementet om en uke med forslag til løsning på saken.

- Hva var budskapet til finansministeren?

- Jeg har lyst til å komme tilbake til hva hun snakket om når vi møtes igjen om en uke, men hun ønsker å forsikre seg om at SSB vil levere det departementene er opptatt av, det Stortinget er opptatt av og det partene i arbeidslivet ønsker fra SSB, sier hun.

HAR IKKE BESTEMT: SSB-direktør Christine Meyer sier hun selv ikke har bestemt hvilke forskere som skal tvangsflyttes. - Det har vært helt objektive kritierier, sier Meyer til Nettavisen.



- Det er to begrunnelser



Det som har skapt stor furore, er flyttingen av 25 forskere fra SSBs forskeravdeling. Disse får i stedet nye oppgaver, og en av dem er den profilerte forskeren Erling Holmøy, som offentlig har kritisert Meyer.

- Jeg er lei meg og sint. Dette er urimelig, sa Holmøy til Nettavisen i forrige uke.

Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med sine fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge, og mener dette har sammenheng med at han omplasseres.

- Hvorfor er det nødvendig å tvangsflytte forskerne?

- Det er to begrunnelser. En veldig viktig begrunnelse er at vi nå driver en modernisering av hele vår produksjon, og i forbindelse med at vi finansierer det så må vi nedbemanne statistikkproduksjonen med mellom 100 og 120 personer, sier Meyer, og understerker:

- Da er det min oppgave som direktør å se helheten, og vi har en ganske stor forskningsavdeling. Det å ta 25 forskere fra forskeravdelingen og flytte dem over til statistikkavdelingen, vil avhjelpe situasjonen, sier hun.

- Innvandring ingen betydning



Meyer viser også til at de ønsker å knytte forskeravdelingen tettere på statistikkproduksjonen, at den skal være norsk og basert på SSBs tall.

- En av dem som reagerer på dette, er forsker Erling Holmøy. Angrer du på flyttingen av ham?

- Du skjønner sikkert at jeg verken kan eller ønsker å kommentere enkeltsaker. Flyttingen av forskerne til statistikkavdelingen er gjort etter helt objektive kriterier. Jeg har ikke hatt noe med hvem som ble valgt ut til forskeravdelingen eller statistikkavdelingen. Det har vært et faglig ansvar hos forskningsdirektøren og hans ledere, sier hun.

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp), mener SSB rett og slett presser ut forskere som tenker annerledes. Men dette avviser Meyer.

- Det vil jo være helt forferdelig hvis jeg gjorde det. Meningsbrytninger er en veldig viktig del av en institusjon, og spesielt forskere. Det er også slik at de temaene forskere har jobbet med, om det er innvandring eller andre tema, har ikke hatt noen betydning for det vi har gjort, sier hun.

- Skal se på hva som er mulig



Navarsete mener også at omorganiseringen i SSB nå bør settes på pause, men Meyer understerker at det har vært en grundig prosess.



- Det er slik at vi ser nå på tiltak overfor finansministeren, og jeg skal bruke den neste uken til å se på hva som er mulig å få til. Vi har jo i forskningsavdelingen holdt på i halvannet år med å forberede dette. Det har vært en veldig grundig prosess, sier hun.

- Sett i ettertid, kunne du håndtert denne saken på en annen måte?

- Det er sikkert slik at man alltid kunne gjort ting på andre måter. Jeg har prøvd så godt jeg kunne som leder, ved å legge dette opp på en profesjonell måte med en sterk involvering internt, grundige høringer og god forankring, sier Meyer.

KALT INN PÅ TEPPET: Meyer i intervju med Nettavisen på vei til møtet med Siv Jensen mandag formiddag.



Jensen ber om flere svar

Finansminister Siv Jensen ber likevel om nye forslag fra SSB-sjefen.

- Meyer vil komme tilbake til meg med sitt forslag til løsning i et nytt møte om en ukes tid. Som øverste leder av etaten er jeg opptatt av å forsikre meg om at SSB kan fortsette å levere god, relevant og uavhengig forskning og analyser av norsk økonomi, arbeidslivet, innvandring og klima, sier Jensen i en uttalelse etter møtet.

Hun karakteriserer møtet med Meyer som nyttig.

- I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet, sier Jensen.

