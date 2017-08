Statsministermåling: Årsbeste for Erna Solberg

Erna Solberg (Høyre) er statsministerfavoritt viser fersk måling.

Norstat-måling for NRK viser at 43,4 prosent foretrekker Erna Solberg (H) som statsminister. Mens Jonas Gahr Støre (Ap) er førstevalget til 40,7 prosent av de spurte.

Ikke alle har bestemt seg. 16 prosent av de spurte vet ennå ikke hvem de foretrekker.

Målingen er årsbeste for Erna Solberg (H) som er strålende fornøyd med resultatet.

– Det er hyggelig at så mange ønsker meg som statsminister. Jeg tror det viser at folk ser at veksten i økonomien går opp, ledigheten ned og flere kommer seg i jobb samtidig som velferden er blitt bedre, sier Solberg i en kommentar til NRK.

Målingen er tatt opp før partilederdebatten på NRK forrige mandag. Nettavisen kåret da Støre til klar vinner av debatten.



For to måneder siden (juni 2017) var Støre den mest populære statsministerkandidaten i denne målingen utført for Dagbladet.

Mandag 21.08 kommer flere dårlige tall for Ap og Støre. I en fersk TV 2-måling går Ap tilbake med 1,9 prosentpoeng til 28,4 prosent. Så lav oppslutning har ikke partiet hatt siden før stortingsvalget for fire år siden

Jonas Gahr Støre har følgende kommentar til målingen dagens NRK-måling om statsministerpopularitet:

- Både Erna Solberg og jeg ligger høyt og disse målingene svinger. Nå er det valgdagen 11. september gjelder, og å skaffe flertall for en ny regjering som prioriterer flere lærere i skolen og bedre eldreomsorg fremfor nye skattekutt til de som har mest fra før, sier Støre til NRK.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her