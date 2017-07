Støre: - Uaktuelt å gå i regjering med Rødt eller MDG

Utelukker regjeringssamarbeid med to partier.

- Det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med Rødt eller Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det er av respekt for forskjellene i politikken og for deres og våre velgere, sier Støre til VG.

Støre er på valgkampturné på Vestlandet, og har tilbragt dagen i Stavanger.

Dette er første gang Støre er tydelig på hvilke partier han ønsker å samarbeide med. På direkte spørsmål om hvilke partier Støre ser for seg å sitte i regjering med, svarer han dette:

– Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sier Støre.



Støre understreker videre at Arbeiderpartiet går til valg på å bytte ut dagens regjering, og at de er åpen for både flertall- og mindretallsregjering. Spesielt trekker han frem Senterpartiet som en foretrukken samarbeidspartner, og sier de har gode erfaringer med et tidligere samarbeid med Sp.



I Ipsos-målingen for juni var Ap-lederen statministerfavoritt foran Erna Solberg, men kun med noen få prosentpoeng.



