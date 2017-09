Støre: - Vi kan ha vært for utydelige om integreringen

Jonas Gahr Støre (Ap) mener de har gjort flere feil i valgkampen.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Tirsdag ettermiddag møtte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sitt landsstyre for første gang etter valgnederlaget.

Der lovet han en åpen og ærlig evaluering av det som har gått galt.

- Det aller viktigste er å si at det ikke er én enkelt sak som avgjorde. Jeg har pekt på flere forhold som vi må inn i, og så er jeg åpen for at partifellene skal evaluere - de enkelte partimedlemmene, lag og fylkespartier rundt om i landet, sier Støre til Nettavisen.

Les også: Støre: - Ap skal komme sterkt tilbake

- Regjeringen har en fordel



- I hvilke saker mener du dere bommet med budskapet?

- Jeg har jo stilt det spørsmålet om vi klarte å treffe med vår uro og kritikk av det som skjer i arbeidslivet, hvor mange mennesker nå faller ut av jobb. Utenforskapet vokser, og andelen av de som jobber går ned. Det er veldig alvorlig, sier Ap-lederen, og legger til:

- Spørsmålet er om det ble utydelig i møtet med at en del piler i norsk økonomi peker oppover. Samtidig har den regjeringen som sitter når pilene peker oppover, en veldig stor fordel. Det har også Arbeiderpartiet opplevd. I 1993 satt vi i regjering, og renten gikk ned - det tjente Arbeiderpartiet på og opposisjonen hadde vansker, sier Støre.

Han tror også at Aps nedgang kan skyldes uroen rundt om i landet, også knyttet til innvandring og det som skjer rundt sentralisering.

Les også: Nå skal Ap finne ut hvor valgkampen strandet

- Den store utfordringen vår



- Tidligere tirsdag har du sagt at Ap skal ha en tydelig innvandringspolitikk. Hva legger du i det?

- Det er et bredt forlik på Stortinget om innvandring og integrering. En streng, rettferdig og human politikk. Det skal være god grensekontroll inn til Norge og kontroll med dem som kommer, sier Støre, og understreker:

- Men den store utfordringen vår er inkluderingsoppdraget. Hvordan tar vi godt vare på de som kommer, hvordan får de språk, jobb og kommer inn slik at de kan bidra, betale skatt og være samfunnsborgere. Det er et ansvar for oss alle, for majoriteten og minoriteten, sier han.

Støre sier de må være «tydeligere på inkluderingsoppdraget».

- Det ligger i Arbeiderpartiets sjel å være et inkluderingsparti. Det har vi vært for arbeiderne, for kvinnene og for mange minoriteter - og det er viktig å ta det også nå, sier han.

Les også: VG: Støre har bedt Marthinsen om å vike for Giske som finanspolitisk talsperson

- Svekket muligheten til å lykkes



- Betyr det at du mener dere har vært for utydelige på det feltet?

- Det kan hende. Vi hadde et forlik i Stortinget som jeg mener ga det beste utgangspunktet for at Norge kunne lykkes med dette. Men det er også brukt veldig polariserende av den sittende regjeringen, som har svekket muligheten for å kunne lykkes bedre, svarer Støre.

- Sylvi Listhaug har vært en omstridt som innvandrings- og integreringsminister. Hvordan synes du hun gjør jobben sin?

- Jeg tar ingen enkeltstatsråder. Nå er valgkampen over, men jeg bare konstaterer at det å ha inngått forlik med denne regjeringen har gitt blandede erfaringer i oppfølgingen av dem. Ikke bare på dette området, men også andre områder. Det tror jeg vil gjøre at det sitter litt lenger inne for Arbeiderpartiet å inngå forlik med denne regjeringen nå, sier han.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken