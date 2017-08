Støre:- Jeg pleier ikke å vinne

Arbeiderpartiets leder ble kåret til den soleklare vinneren av valgets første partilederdebatt. Rødt og MDGs utsendte ble taperne.

ARENDAL (Nettavisen): - Det er uvant kost fra det holdet, men jeg får si takk for det, sier Jonas Gahr Støre når han får høre at Nettavisen har kåret ham til den klare vinneren i valgkampens første partilederdebatt.

- Jeg blir overveldet fordi jeg pleier ikke å vinne disse debattene etter terningkastene, og i hvert ikke hos Nettavisen. Har det funket bra, er jeg glad for det, sier Støre.

Han sier selv han kun er «bruktbart» fornøyd med egen innsats.

- Jeg opplever at jeg fikk klart frem hva jeg mente, og det er veldig fint å komme i gang med valgkampen. Jeg synes også vi var innom de viktigste sakene, sier Støre.

Ønsket ordet mer

På den andre siden ble MDGs talsperson, Une Aina Bastholm, og Rødts leder, Bjørnar Moxnes, trukket frem som tapere. De to representantene fra de to små partiene slet begge med å komme til i debatten.

- Jeg skulle gjerne hatt ordet litt mer, jeg ba om ordet mange ganger, men de er ordstyrere som bestemmer, det er litt irriterende, sier Moxnes til Nettavisen.

- Men jeg mener jeg fikk satt dagsorden for en del av debatten med spørsmålet om velferdsprofitører. Det er en viktig for oss og er noe som vi vil endre etter valget hvis vi kommet inn på Stortinget, sier han.

Une Aina Bastholm fra MDG, sier hun ikke er veldig overrasket over sisteplassen.

- Det viktigste er å snakke til våre velgere. Jeg slapp til for lite, men man får taletid etter partistørrelse. Så det vil bli bedre med årene når vi vokser, sier Bastholm til Nettavisen.

- Jeg tror mange velgere skulle ønske at man snakket mer om egen politikk i stedet for å bruke så mye tid på å sparke på et parti som en relativt lite i norsk politikk, selv om vi får til veldig mye i de byene hvor vi har innflytelse, sier hun.

Fridde til Hareide

Under debatten fridde Støre til KrFs leder Knut Arild Hareide, og sa blant annet at han var på «feil lag».

- Nå synes jeg han snakket som han var mye mer enig med oss på venstresiden enn de på borgerlig side. Samtidig er det ikke noe tvil om at KrF har posisjonert seg slik at de kan bidra til at Høyre og Frp vil sitte i regjering i fire år til. De har allerede vært støtteparti for dem i fire år, sier Støre til Nettavisen.

- Men samtidig er det en del partier på venstresiden, som MDG og Rødt, som det kan være aktuelt for Ap å samarbeide med etter valget. Hvor mye bedre er det enn et samarbeid med Frp?

- Et regjeringssamarbeid med disse partiene er ikke aktuelt. Men vi er åpne for å samarbeide med alle partier. Vi har samarbeidet med enmannsgruppen i MDG i de siste fire årene på en del områder, sier Støre.

Vedum: - Føler litt på det

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, får terningkast 3 av Nettavisen. Selv er han passe godt fornøyd med egen innsats.

- Det går veldig fort, så det er veldig hektisk. Selvfølgelig på grunn av rollene til Jonas og Erna, så får de ordet mer, og det føler du litt på, sier Slagsvold Vedum til Nettavisen etter debatten.

- Føler du at du kom for lite til orde i debatten?

- Det gjør du alltid, men jeg synes jeg fikk fram en del av de verdisakene som Senterpartiet har også. Så jeg tror mange som så debatten, fikk med seg hva som er Senterpartiet, sier han.

Sp-leder legger ikke skjul om at han synes formatet blir vel hektisk, når ni partiledere skal ha ordet.

- Hvem synes du var best?

- Ofte blir debatten framstilt som en konkurranse, men poenget er de verdiene man står for, sier Slagsvold Vedum.

Hareide: - Det var en god duell

Også KrF-leder Knut Arild Hareide får terningkast tre i Nettavisens kåring.

Hareide var blant annet i duell med Frp-leder Siv Jensen om norske verdier.

- Jeg likte debatten om verdier spesielt godt. Jeg skulle gjerne vært litt mer med i den første delen av debatten, men kanskje fordi de visste jeg skulle i en duell, så ble jeg litt prioritert ned. Men det er en del av gamet, sier han til Nettavisen sent mandag kveld.

- Føler du at du kom godt ut av duellen med Jensen?

- Ja, det synes jeg var en god duell, som fikk fram de politiske forskjellene, ikke bare på innvandring og integrering. Det viser at på disse områdene er det Fremskrittspartiet som ikke står i sentrum av norsk politikk, mens KrF er et parti som der tar ansvar sammen med de andre partiene, sier Hareide.