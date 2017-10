Støre angrep Solberg i Stortinget

- Er det et arbeidsuhell? spurte Støre i spørretimen.

Reaksjonene har vært mange etter at det ble kjent at regjeringen kutter all statsstøtte til 32 dyrevern- og miljøorganisasjoner fra nyttår.

Også andre frivillige organisasjoner har fått store kutt i Statsbudsjettet, og dette ble et hett tema i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

- Vi har de siste dagene vært vitne til ett merkelig skue, der stortingsrepresentanter og til og med regjeringsmedlemmer avlyser kuttene regjeringen selv har foreslått i budsjettet. Organisasjoner som Retretten, Wayback og Matvett skal nå likevel få støtte. Vi får høre at kutt til disse var et arbeidsuhell, sa Ap-lederen Jonas Gahr Støre, og la til:

- Kan statsministeren avklare om kutt til disse organisasjonene handler om et arbeidsuhell?

- Da er jeg fonøyd



Men Solberg bare fnyste av kritikken fra Støre.

- Jeg tror vi må ha lagt fram et veldig godt statsbudsjett tilpasset den økonomiske situasjonen når det er denne diskusjonen representanten for det fremste opposisjonspartiet tar som sitt første spørsmål etter statsbudsjettet, sa hun, og la til:

- Da er jeg fornøyd, for da har vi faktisk lagt fram et statsbudsjett som svært mange synes er tilpasset de store utfordringene.



Solberg viser til at det i Statsbudsjettet ligger over 11 milliarder kroner til frivillige organisajoner.

- Det er en økning fra fjorårets budsjett på 120 millioner, men så er det reduksjoner på enkelte områder, sa hun.



Nettavisen følger saken.

