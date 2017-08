Støre har ennå ikke solgt seg ut etter avsløring

Tre måneder etter avsløringen om uryddige forhold på byggeplassen i Oslo, er Ap-leder Jonas Gahr Støre i ferd med å formalisere et salg. Hvor mye han tjener på det, er uklart.

I mai fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre kraftig kritikk for sine eierandeler i et boligprosjekti Oslo, etter at Dagbladet avslørte uryddigheter i arbeidsforholdene på byggeplassen.

Da lovte han å selge seg ut av begge de to byggeprosjektene, som ligger på Ensjø i Oslo. I dag - tre måneder senere - har han fortsatt ikke gjort det.

- Det er ikke solgt ennå, men det er en prosess på det. Jeg har meldt at det selges, men slike ting tar tid. Det gjenstår bare formaliteter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

Han sier at han har en kjøper, og at det mest sannsynlige er at noen av de andre eierne kjøper den lille andelen i prosjektet. Det er ikke klart hvem av dem det er snakk om.

Fire uker før valget stilte partilederene til debatt hos NRK mandag kveld. Støre ble utpekt til debattens vinner, men måtte dagen etter se at Arbeiderpartiet fikk blodrøde tall på meningsmålingene.

Les også Gunnar Stavrums blogg: Partilederdebatt gått ut på dato