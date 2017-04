«Støre-skatten»: - Idiotisk utspill fra Frp

ANNONSE

- Problemet i Norge og svært mange andre land er ikke folks manglende mulighet til å betale mer skatt enn de må, men at noen sniker seg unna og overlater regninga til andre – noe vi fikk bekreftet ettertrykkelig gjennom Panama Papers, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske rådgiver Harald Jacobsen til Nettavisen.

Tidligere denne uken sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at han finner det «dypt urimelig at noen med min økonomiske situasjon har opplevd skattekutt gjennom de fire årene med denne regjeringen».

Les egen sak her: Jonas Gahr Støre: - Dypt urimelig at noen med min økonomi får skattekutt

- Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre synes han betaler for lite skatt. Det er oppsiktsvekkende når han tidligere er anklaget for skatteplanlegging for å unngå skatt, skrev Nettavisens ansvarlige redaktør, Gunnar Stavrum, i en bloggkommentar.

Les også Gunnar Stavrums blogg: Skatteplanlegger og skattemoralist

Onsdag skrev Nettavisen at skattemyndighetene i juni vil ha på plass en frivillig ordning for alle som ønsker å betale mer skatt.

NÆSJE: Statssekretær Jørgen Næsje (Frp).

- Jeg kan bekrefte at Finansdepartementet tidligere i år har bedt Skatteetaten etablere en løsning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt. Ordningen skal være på plass innen utgangen av juni. Dette betyr at personer frivillig kan betale ekstraordinær skatt, selv om det ikke foreligger noe konkret skattekrav mot dem, sa statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til Nettavisen.

Les saken her: Regjeringen med ny ordning: Snart kan Støre betale mer skatt

Fokus på skatteregler



Nettavisen henvendte seg til Arbeiderpartiet for å høre hva Jonas Gahr Støre mener om den nye ordningen, og om han vil benytte den. Vi ønsket også å få en kommentar på tidligere anklager om at han driver skatteplanlegging.

Dette har ikke Aps finanspolitiske rådgiver svart på. Derimot retter Jacobsen fokuset mot det han mener er en feilslått skattepolitikk som gjør at noen sniker seg unna å betale skatt.

- Skattetrykket for folk flest kunne vært lavere om vi fikk bukt med bruk av skatteparadiser og aggressiv skatteplanlegging. Arbeiderpartiet har fremmet en rekke forslag for å motvirke svart økonomi og vi har foreslått å styrke Økokrim og Skatteetatens arbeid med dette. Regjeringen har dessverre vært sørgelig passive, sier han.

- Underlig



Om Gunnar Stavrums blogg, sier Jacobsen:

- Jeg finner det nokså underlig at Stavrum bruker bloggen sin til å angripe en stortingspolitiker som stemmer for forslag som ville gitt ham økt skatt, men ikke synes det er verdt å nevne at det sitter arvinger fra Høyre på Stortinget og stemmer for store skattekutt til seg selv. Men det kommer kanskje i neste blogginnlegg? skriver Jacobsen, som etter all sannsynlighet sikter til Høyres styrtrike stortingsrepresentant Nicolai Astrup, som Nettavisen skrev om her.