SV sier nei til Rygge

Mens Senterpartiet heller vil gjenåpne Rygge enn å bygge ut Gardermoen, sier SV nei til begge deler.

I helgen tok flere Sp-politikere til orde for å få i gang passasjertrafikken på flyplassen utenfor Moss igjen etter at Ryanair la ned sin virksomhet i fjor.

– Vi er helt uenige med Senterpartiet i dette, sier Lars Haltbrekken til Dagsavisen. Han gikk i fjor av som leder for Norges Naturvernforbund for å stille som stortingskandidat for SV. Samtidig er Haltbrekken enig i Senterpartiets motstand mot en tredje rullebane på Gardermoen. Men utgangspunktet hans er veldig annerledes.

– Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken, ettersom den innebærer et stadig større klimaproblem. Da kan vi heller ikke satse på økt flytrafikk fra Rygge. Det vil føre til de samme klimautslippene.

Arbeidsledigheten er høy i Østfold, men Haltbrekken mener ny aktivitet på Rygge ikke er den beste måten å skaffe sårt tiltrengte arbeidsplasser.

– En satsing på tog, som vi ønsker i stedet, vil også gi nye arbeidsplasser, svarer Haltbrekken.

