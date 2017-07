Hele Sverige venter på hvordan statsminister Stefan Löfven vil reagere på mistillitsforslaget mot tre av hans ministre.

Löfven har varslet pressekonferanse klokka 10, et døgn etter at det ble klart av de fire opposisjonspartiene i den borgerlige Alliansen vil reise mistillitsforslag mot infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen er under hardt press som følge av IT-skandalen i Transportstyrelsen, som Johansson har det øverste ansvaret for.

Opposisjonen anklager regjeringen for ikke å ha tatt saken på alvor og for å ha vanskjøttet sine oppgaver slik at store mengder sensitiv informasjon kan ha kommet på fremmede hender.

Vänsterpartiet på vippen

Det er fortsatt uklart om hvorvidt Vänsterpartiet, søsterpartiet til norske SV, vil støtte mistillitsforslaget, noe som trengs for at forslaget skal få flertall i Riksdagen.

Sverigedemokraterna har allerede lovet sin støtte.

Mistillitsforslaget midt i sommerferien kom overraskende på regjeringen. Ifølge en ikke navngitt regjeringskilde er reaksjonen spesielt sterkt på at mistilliten også gjelder forsvarsministeren.

Flere alternativer

Löfven kan velge mellom å gå av, utlyse nyvalg eller sparke en eller flere av ministrene som det er varslet mistillit mot. Han kan også velge å beholde ministrene og satse på at forslaget blir nedstemt når det blir behandlet i Riksdagen.

Regjeringen har sittet siden 2014 og det skal etter ordinær plan holdes riksdagsvalg høsten 2018.

Saken har sitt opphav i at Transportstyrelsen outsourcet driften av sine IT-servere våren 2015 til IBM.

For at overgangen skulle skje så raskt som mulig, besluttet etatens daværende sjef, Maria Ågren, å fravike datasikkerhetsregler. Det førte til at ikke sikkerhetsklarerte IT-driftere i Serbia, Tsjekkia og Irland fikk tilgang til store mengder sensitiv informasjon som finnes i etatens registre, samt store mengder informasjon om viktig svensk infrastruktur.

