Sveriges borgerlige opposisjon med mistillit mot tre ministre

Den borgerlige alliansen i Sverige kommer til å stille mistillitsforslag mot tre av statsrådene til statsminister Stefan Löfven.

Det opplyste alliansen, som består av fire borgerlige partier, på en pressekonferanse onsdag. Den vil imidlertid ikke kreve at hele regjeringen går av.

– Flere statsråder har vanskjøttet sine ansvarsområder. Det bør få konsekvenser her og nå, sier leder for Centerpartiet, Annie Lööf.

De tre statsrådene er infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist. Mistillitsforslaget kan bli reist i Riksdagen innen ti dager.

Alliansen mener at alle tre har gitt blaffen i å ta ansvar.

– Jeg synes det er vårt ansvar som folkevalgte å markere raskt og resolutt at vi ikke aksepterer denne ansvarsløsheten, sier Lööf videre.

Forslaget kommer i kjølvannet av IT-skandalen i Transportstyrelsen, der sensitiv informasjon skal ha kommet i utenlandske hender i forbindelse med en outsourcing av IT-tjenesten.

Johansson har øverste ansvar for Transportstyrelsen, men ifølge Lööf har IT-skandalen vist at hun ikke hatt kontroll over virksomheten, som anklages for å ha brutt lover og regler om datasikkerhet for at outsourcingen skulle gå raskere.

De to andre ministrene skal ha fått vite om skandalen i februar og mars 2016, et knapt år før Johansson, den ansvarlige ministeren, ble informert. Dette har skapt stor tvil om hvorvidt internkommunikasjonen i regjeringen fungerer.

Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet har tidligere vært åpen for mistillitsforslag mot regjeringen, men det er ikke klart hvorvidt partiet vil støtte Alliansens initiativ.

