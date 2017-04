Søviknes raser mot Venstre-vedtak

ÅLESUND: Venstre vedtok på landsmøtet lørdag å ikke gjennomføre 24. konsesjonsrunde, og dermed oljeutvinning i Barentshavet.

Venstre vedtar å stoppe oljeutvinning i Barentshavet

Det får oljeminister Terje Søviknes (Frp) til å reagere kraftig.

Søviknes, som sitter i en regjering der Venstre er samarbeidspartner, mener det dermed blir meningsløst at Norge ikke skal utvinne olje og gass i fremtiden. Han viser til at den norske oljeproduksjonen har lavere CO2-utslipp enn snittet i resten.

- Å gi tilgang på nye leteareal er en av tre hovedpilarer i regjeringens oljepolitikk. 24.runde er helt avgjørende for å skape langsiktig aktivitet på norsk sokkel, sier Søviknes.

Mener man trenger nye funn

Han sier at etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut, trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden.

- Derfor er FrP/H-regjeringen tydelig på at vi må tildele nye leteareal gjennnom 24.runde. Dette er spesielt viktig for arbeidsplasser i Nord-Norge, sier Søviknes.

93 av 102 foreslåtte blokker ligger i Barentshavet, resten i Norskehavet.

Avviser oljeministeren

Leder i Unge Venstre, Tord Hustvedt, hadde forslaget som fikk flertall i landsmøtet, mot ledelsens vilje. Han avviser fullstendig oljeministerens argumenter.

-Det er oljeministeren som setter norske arbeidsplasser i fare fordi vi med dagens oljepolitikk risikerer å gjøre store feilinvesteringer som kunne gått til andre formål, sier Hustvedt til Nettavisen.

IMOT KONSESJONSRUNDEN: Tord Hustveit fra Eidsvoll, leder i Unge Venstre.

- IEA har kommet med nye tall i lys av Pariavtalen. Disse viser at det er en fare for såkalte «stranded assets», oljeutbygginger som ikke får pumpet opp olje fordi de ikke er lønnsome lenger. De sier dessuten at jo lenger vi venter med å gjennomføre en offensiv klimapolitikk, jo mindre plass blir det til olje og gass i fremtiden, sier Hustvedt, som mener beslutningen om utlysning av 24. konsesjonsrunde ikke tar inn over seg denne usikkerheten rundt dette.

- Samtidig sier ikke Venstre nei til all ny oljeleting, men at all ny oljeleting må skje innenfor rammene av Parisavtalen og må være forsvarlig både klimamessig og økonomisk, sier han.

Begeistret Hansson

En som er fornøyd med vedtaket til Venstre, er Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

- Det er gledelig og banebrytende at flere partier nå er enige i vår oljepolitikk, det gir oss miljøpartier større kraft, skriver Hansson i en mail til Nettavisen.

FORNØYD: MDGs Rasmus Hansson.

Han mener imidlertid ikke vedtaket til Venstre gikk langt nok. Partiet åpner nemlig fortsatt for ny oljeleting i de områdene som allerede er utlyst.

- Dermed kan Venstres vedtak fortsatt føre til at store nye oljefelt åpnes som vil gi store klimagassutslipp og global oppvarming. Neste skritt for Venstre må være å si tydelig nei til mer oljeleting, fordi norsk olje fører til global oppvarming og klimakrise, skriver Hansson.

