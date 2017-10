Tajik mener Ap må tørre å ta vanskelige debatter

Etter Arbeiderpartiets mislykkede valgkamp mener nestleder Hadi Tajik at partiet må tørre å ta debattene om klima, innvandring og fri flyt av arbeidskraft.

– Vi kan ikke la det være opp til ytterste venstre å være de eneste som er kritiske til konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft. Sånn har det nesten blitt, sier Tajik til Klassekampen.

Hun peker på at sosialdemokratene i Europa på nittitallet hadde en mye sterkere posisjon enn det som nå er tilfellet, også på EU-arenaer, men at den ikke ble brukt.

– Arbeiderpartiet, sosialdemokrater og hele venstresiden i sin bredde må i mye større grad ta opp og få til løsninger som sikrer at folk faktisk har de rettighetene de trenger. Vi trenger et sterkere organisert arbeidsliv, sier Tajik, og understreker at dette ikke er EØS-kritikk.

– La meg si det sånn: jeg er for EØS. Entusiastisk for, sier hun til avisen.

Nestlederen mener at partiet heller ikke må vike unna debatter om klima og innvandring. Hun diskuterer gjerne hvordan Ap kan lage et bedre partiprogram.

– En erfaring jeg gjorde under programarbeidet var at flere ønsker en ny politikk. Men når man får en ny politikk, så skaper det av og til diskusjoner som medfører ubehag, sier Tajik.

