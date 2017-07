Trumps tidligere valgkampsjef forklarte seg bak lukkede dører i Senatet

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort har forklart seg frivillig i Senatets justiskomité om møtet med en russisk advokat i Trump Tower.

Manafort sa ja til å forklare seg frivillig for medlemmer at Senatets etterretningskomité etter at Senatets justiskomité besluttet å trekke stevningen av ham i forbindelse med den pågående Russland-granskingen.

Han har også gått med på å gi fra seg notater han tok under møtet med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som fant sted under valgkampen i juni 2016.

Trumps svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet.

Ifølge ikke navngitte kilder forklarte Manafort seg kun om hva han husker fra det aktuelle møtet. En av dem sier også at Manafort har sagt seg villig til å samarbeide med Senatets etterretningskomité om andre saker hvis nødvendig.

Manaforts talsmann, Jason Maloni, sier at den tidligere valgkamplederen ga utfyllende svar på det komitémedlemmene spurte om.

Kushner inn igjen

Manafort forklarte seg få timer etter at Kushner svarte på spørsmål i tre timer bak i etterretningskomiteen. Utspørringen av Kushner i Senatet foregikk både mandag og tirsdag, begge gangene bak lukkede dører.

Ektemannen til Trumps datter Ivana måtte forklare seg om møtene han hadde med russiske representanter før presidentvalget, blant annet med den russiske ambassadøren i Washington, Sergej Kisljak.

Målet til komiteen er å finne ut om Trumps valgkampstab samarbeidet med Russland for å sverte Trumps motkandidat Hillary Clinton for slik å påvirke valget.

Eposter

Kushner og Manaforts deltakelse på møtet har ført til at de to er kommet under hardt press. Nylig offentliggjorde Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump junior, epostkorrespondanse med russiske representanter som viser at møtet ble beskrevet som et ledd i den russiske regjeringens forsøk på å hjelpe Trump under valgkampen.

Lederen for Senatets justiskomité har varslet at også Trumps sønn vil måtte forklare seg.

Den russiske advokaten har sagt at hun ikke har noen bånd til den russiske regjeringen, men nylig meldte nyhetsbyrået AP at hun tidligere har vært knyttet til en militær enhet underlagt russisk etterretningstjeneste.

Kushner har innrømmet å ha hatt fire møter med russiske representanter, men han mener de var ubetydelige og fastholder at han ikke har gjort noe galt, og at det aldri var snakk om noen hemmelig samarbeid med russerne.

Kushner har også sagt at han ikke har lest epostene som ble sendt mellom Trumps sønn og russerne.

Flere granskninger

Både etterretningskomiteen og justiskomiteen i Senatet gransker anklagene om at Russland blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget for at Trump skulle vinne. Saken etterforskes også av Robert Mueller, som ble utnevnt som spesialetterforsker i mai.

Det har den siste tiden blitt spekulert på om Trump vurderer å sparke Mueller etter at han tidligere i år ga FBI-sjef James Comey sparken.

Trumps nye kommunikasjonssjef, Anthony Scaramucci, sa denne uken at han tidligere har rådet Trump til ikke å sparke Mueller, ifølge Politico

