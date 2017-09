TV 2-måling: Arbeiderpartiet tilbake - borgerlig flertall

Fem dager igjen til stortingsvalget: Her er tallene fra den siste TV 2-målingen.

Ap går tilbake 0,5 prosentpoeng til 27,0 prosent oppslutning. Det skjer etter to dager med oppgang, viser den siste meningsmålingen om stortingsvalget fra TV 2.

Sp får en oppslutning på 10,3 prosent, fram 0,7 prosentpoeng. SV får en oppslutning på 5,7 prosent.

Det er borgerlig flertall på målingen. Høyre får en oppslutning på 24,8 (+0,4) prosent og Frp får 14,8 (+0,1).

Hadde dette vært valgresultatet, ville de borgerlige partiene fått 88 mandater, de rødgrønne 77. Rødt og MDG får de fire siste.

KrF får en oppslutning på 4,5 prosent, fram 0,1.

Venstre lever farlig med 4,3 prosent oppslutning (-0,4) og er bare hårfint over sperregrensa.

Målingen er laget av Kantar TNS med personlige telefonintervjuer av 2004 personer i tidsrommet 1.–6. september. 80 prosent oppga partipreferanse.

Feilmarginen er pluss/minus 1,1–2,0 prosentpoeng.

Gjennomsnittet av meningsmålingene de siste sju dagene - beregnet av Poll of polls - har vist et jevnt løp mellom blokkene.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg.

For første gang så langt i valgkampen er Venstre i øyeblikket over sperregrensen når det beregnes et gjennomsnitt av siste publiserte måling fra hvert institutt den siste uken. Marginene er ørsmå. Venstres ukesnitt er 4,02 prosent. Det tilsvarer litt under 600 velgere – dersom man legger antall avgitte stemmer ved stortingsvalget i 2013 til grunn, melder NTB.

Ser vi på Poll og polls beregnede snitt i september, inkludert målingen fra TV 2/Kantar TNS onsdag, har Erna Solberg og hennes lag en komfortabel ledelse. Rødgrønn blokk med Ap, Sp og SV har 76 mandater - 81 mandater med MDG og Rødt på laget, mens de borgerlige har 88.

