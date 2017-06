Ulf Leirstein: - Støres svartmaling av situasjonen i kongeriket overgår det jeg selv ville klart

ANNONSE

Klokken 10.00 torsdag gikk Støre i gang med sin politiske oppsummering av det siste halvåret.

Støre innledet med å slå fast at arbeid blir det aller viktigste for Arbeiderpartiet i valgkampen.

- Verdien av arbeidet er viktigere enn noen annen ressurs, sier Støre og mener det er store uløste oppgaver innen norsk arbeidsliv.

- For å trygge velferden, må vi tilbake der vi var for et tiår siden i andelen som jobber. Hvis vi i dag hadde samme sysselsetting som for ti år siden, ville 200.000 flere personer vært i jobb. Eller sagt på en annen måte; vi ville hatt et helt Stavanger ekstra i arbeid, sier Støre.

Han mener også at kampen mot økte ulikheter i samfunnet og spørsmålet skattekutt versus velferd blir de viktigste skillelinjene i valgkampen.

- Skal vi investere i skole, sykehus og næringspolitikk eller skal vi satse på skattekutt? Det blir et råere skille fremover enn det har vært i denne perioden, sier Støre.

Få minutter etter at Støre hadde startet talen, sendte Frps Ulf Leirstein ut denne twittermeldingen:

- Hører på Støre. Svartmalingen av situasjonen i kongeriket overgår selv det jeg ville ha klart i opposisjon...

Twitter-bruker Daniel Torkildsen er i likhet med Leirstein kritisk til Støres tale - spesielt Støres påstand om at andelen nordmenn i arbeid er på vei nedover. Torkildsen viser til fersk SSB-statistikk som viser det motsatte:

Jonas Gahr Støre sier at andelen i arbeid fortsetter å falle. Ferske tall fra SSB viser at sysselsettingsandelen er på vei opp igjen. pic.twitter.com/PBQLYTIDSV — Daniel Torkildsen (@torkildsen) June 22, 2017

Møre- og Romsdal Ap har ikke overraskende ute en støttende melding til Støre:

Direktesending med Jonas Gahr Støre om å gjøre det viktigste i Norge til det viktigste i politikken: https://t.co/9ApGLvDhEB — Møre og Romsdal Ap (@MoreRomsdalAp) June 22, 2017

