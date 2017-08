Valg 2017: Dette er partiprogrammene

Sjekk hva partiene går til valg på for neste stortingsperiode.

Noen elsker det, andre holder seg langt unna. Det politiske spillet kan være en glede å følge med på, men også forvirrende. Spørsmålet det koker ned til inn mot valget er uansett: Hvem skal du stemme på?

For å hjelpe deg har Nettavisen samlet en oversikt over alle partiprogrammene til de største politiske partiene i Norge. Der kan du se hva partiene står for og hvilke saker de ønsker å prioritere de neste fire årene - og på hvilken måte de vil gå fram.

Husk: Valgdagen er 11. september

Dette er partiprogrammene



* Arbeiderpartiet (Ap): Partiprogram 2017-2021 - Alle skal med



* Fremskrittspartiet (Frp): Partiprogram 2017-2021 - For folk flest

* Høyre (H): Partiprogram 2017-2021 - Vi tror på Norge. Fordi vi tror på deg.

* Kristlig Folkeparti (KrF): Partiprogram 2017-2021 - Menneskeverd. Nestekjærlighet. Forvalteransvar.

* Miljøpartiet De Grønne (MDG): Partiprogram 2017-2021 - Ta vare på framtida

* Senterpartiet (Sp): Partiprogram 2017-2021 - Vi tar heile Norge i bruk

* Sosialistisk venstreparti (SV): Partiprogram 2017-2021 - Ta kampen for et varmt samfunn

* Venstre (V): Partiprogram 2017-2021 - På lag med framtida

