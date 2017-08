- Da jeg kom ned fra Holmenkollen så jeg at Oslo var en delt by

Sjokket for det tidligere Unge Høyre-medlemmet ble stort da hun så resten av Oslo.

Det å få oversikt over hva partiene egentlig står for er en stor oppgave for nesten hvem som helst. Nettavisen Lyd har invitert ungdomspartiene til de største norske partiene for å guide oss gjennom de over tusen sidene med partiprogram som partiene har levert fra seg.

For å finne ut hva partiene egentlig mener er det førstegangsvelgerne Håkon Stavrum og Marthe Høgden som har spurt ut de forskjellige ungdomslederne.

Det har blitt 9 episoder av det vi har kalt Alle mann til urnene.

Leder i Rød Ungdom, Linn-Elise Mehlen, var en av de 9 som de to førstegangsvelgerne møtte. En av de viktigste sakene for partiet er en gjeninnføring av arveavgiften.

- Ser man på undersøkelser så har 7 av 10 av de rikeste i Norge ikke jobbet for formuen sin.

Lederen i partiet har tidligere vært medlem av Unge Høyre, men valgte Rødt etter at hun oppdaget hele Oslo:

Håkon Stavrum (t.v.) og Marthe Høgden (t.h.) møtte lederen i Rødt.

- Jeg så rundt meg da jeg kom ned fra Holmenkollen, og fikk venner fra hele byen. Da så jeg at det var mange problemer i samfunnet som Høyre ikke ville gjøre noe med.

Hun tror likevel ikke på kommunisme:

- Alle forsøkene på kommunisme rundt omkring i verden har vært udemokratiske. Vi i Rødt ønsker mer demokrati og mer innflytelse, ikke mindre.

Ingen planøkonomi i Norge

Er dere for eller mot planøkonomi er oppfølgeren fra intervjuerne:

- Vi vil ha en grunnleggende forandring av det økonomiske systemet i Norge i dag, men ikke planøkonomi.

Hvis alle skal ha like mye, hvor mye er nok?

- Selvsagt skal folk ha forskjellige ting, sosialisme betyr ikke at alle skal ha det samme. Selvfølgelig skal det også være forskjeller i lønn.

Folk jobber for å bidra

For å kunne drive samfunnet videre så vil Rødt stole på folk:

- Jeg tror folk har lyst til å bidra, og folk jobber ikke bare for å tjene penger. Det er fordi de liker å bidra, og at de føler et behov for å delta.

Sosialistiske Rødt vil fortsette å bruke investeringsfondet Oljefondet for å betale for Norges velstand:

- Vi ønsker å bruke av Oljefondet for å investere i velferd og infrastruktur, men det er også viktig at vi øker skattene. Rødt mener det er for lavt å heve skattene så mye som Jonas Gahr Støre ønsker.

Partiet sier likevel at de støtter Arbeiderpartiet i regjering. I 2014 sa lederen følgende til Minerva:

- Arbeiderpartiet er ikke lenger et parti som beskytter norske arbeidsfolks interesser, men et parti som tjener eierklassen.

