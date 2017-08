Frps Terje Søviknes fyrer løs mot det han mener er banal og useriøs propaganda fra Fagforbundet.

Den siste uken har Fagforbundet kjørt en kampanje der de forteller at 18.600 sykepleiere kan forsvinne fra norske kommuner, hvis Frp får gjennomslag for å kutte eiendomsskatten. Du kan se FB-kampanjen lenger nede i denne saken.

«Et Frp-forbud mot eiendomsskatt vil tømme kommunene for 12 milliarder kroner» skriver Fagbladet.

«Klassekampen opplyser at et forbud mot eiendomsskatt vil tappe kommunene for mer enn 12 milliarder kroner. Dette tilsvarer finansiering av 20.000 helsefagarbeiderstillinger i kommunene, 17.000 lærere eller 18.600 sykepleiere» skriver bladet.

- Banalt



- Dette er dønn useriøst, og så banalt som det går an å få blitt. Det blir for dumt å påstå at all kutt i eiendomsskatten skal ende opp med at antall sykepleiere reduseres. Det er ikke i primærtjenester kommunene må begynne å effektivisere hvis de mister inntekter, sier Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og legger til.

- Det er mange eksempler på kommuner som klarer seg helt fint uten eiendomsskatt. Den utgjør tre prosent av den totale inntekten i kommunesektoren. I Os kommune (der Søviknes var ordfører i en årrekke) har vi aldri hatt eiendomsskatt, og vi gikk med overskudd hvert eneste år, bortsett fra i 2008 da oljekrisen kom, sier han.

De virkelig store pengene

Søviknes minner om at Fagforbundet tidligere i år gikk inn for en styrt nedtrapping av norsk oljeproduksjon, og foreslo at «Investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås» (ekstern lenke).

- Er det noe som virkelig setter norsk velferd i fare, så er det å rive beina under for en oljenæring som skaper flere hundre milliarder kroner til norsk velferden hvert år. De siste 12 årene har oljen gitt 4500 milliarder til fellesskapet. Fagforbundets kampanje blir ingenting annet enn skremselspropaganda, og føyer seg godt inn i rekken av de siste dagers utspill fra LO og Ap, sier han.