- Hun kan bli Norges første kvinnelige utenriksminister

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide er en av de heteste kandidatene til å ta over som utenriksminister.

Fredag ble det kjent at utenriksminister Børge Brende (H) går av i oktober, etter å ha takket ja til jobben som president i World Economic Forum.

Dermed starter spekulasjonene om hvem som skal overta statsrådposten.

En av de heteste kandidatene, som det allerede snakkes om, er forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

41-åringen har vært forsvarsminister i fire år. Før det satt hun på Stortinget, og ledet utenriks- og forsvarskomiteen fra 2009 til 2013, og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 2005-2009.

- Det kan ikke være tvil



Fakta: Norges utenriksministre

Børge Brende (H) 2013-2017 Espen Barth Eide (Ap) 2012-2013. Jonas Gahr Støre (Ap) 2005-2012. Jan Petersen (H) 2001-2005 Knut Vollebæk (KrF) 1997-2000 Bjørn Tore Godal (Ap) 1994-1997. Johan Jørgen Holst (Ap) 1993-1994. Thorvald Stoltenberg (Ap) 1990-1993. Kjell Magne Bondevik (KrF) 1989-1990. Thorvald Stoltenberg (Ap) 1987-1989.

Få minutter etter at nyheten om Brendes avgang ble kjent, startet spekulasjonene for fullt på sosiale medier. Alle peker på Eriksen Søreide - og mener det er på tide at vi får landets første kvinnelige utenriksminister.

Det har nemlig bare vært mannlige utenriksministre opp gjennom årene.

Her er noen av reaksjonene på Twitter:

«Er vel bare å gratulere Ine Eriksen Søreide med ny jobb fra oktober».

«Når/om Ine Marie Eriksen Søreide vert utanriksminister vil alle dei tre tyngste ministerpostane vera kvinner. Det er ganske bra».

«Det kan vel ikke være tvil om at Norges kommende utenriksminister er Ine Marie Eriksen Søreide».

«Kan ikke være høy odds på Søreide som neste utenriksminister?».

- Hun er veldig erfaren



Valgforsker Bernt Aardal, karakteriserer Søreide som en god kandidat.

- Hun er jo en veldig erfaren politiker på det feltet, sier Aardal til Nettavisen.

ENDRINGER: Valgforsker Bernt Aardal tror vi vil se flere endringer i regjeringen i høst, nå som Erna Solberg går inn i en ny regjeringsperiode.

Etter fire år som forsvarsminister har hun bygget seg opp til å bli en av Høyres mest populære politikere.

- Hun er populær i Høyre, men det er klart at det har blåst en del rundt forsvarsministeren, blant annet rundt nedleggelsene av baser nordpå som har ført til veldig sterke reaksjoner. Så for noen har hun nok vært en rød klut, sier Aardal, og legger til:

- Men det har jo ikke vært noen skandaler.

- Kan hente noen utenfra

Aardal mener det også kan være flere andre aktuelle kandidater.

- Likestillingsaspektet kan være et viktig poeng det, men det er viktig at dette er en solid person som har erfaring med feltet. Det kan også være folk utenfor regjeringen som kan være aktuelle, sier valgforskeren.

Han tror statsminister Erna Solberg (H) nå vil se på hele regjeringskabalen, og at vi trolig vil se flere endringer i regjeringen.

- Det kan være at når man nå begynner å snu litt på steinene på flere poster i regjeringen, at at det kan bli flere. Så er spørsmålet om Venstre skal i regjering eller ikke, og hvis det skjer må flere poster forandres, sier Aardal.

Selv uten Venstre mener det nå kan være en bra anledning for Solberg og flytte på folk, og ta noen statsråder inn - og ut.

- Klart det å være statsråd er krevende, det er ingen ni-til-fire-jobb, sier han.

- Ikke sikkert det lureste for henne



Seniorforsker hos NUPI, Halvard Leira, trekker fram både Søreide og miljøminister Vidar Helgesen som mulige kandidater til jobben.

- Internt i Høyre peker mange på Søreide. Men samtidig har mange snakket om henne som en fremtidig partileder og statsminister, og da er det ikke sikkert utenriksministerposten er det lureste for henne, sier seniorforsker Halvard Leira ved NUPI til NTB.

- Helgesen var på tale også for fire år siden. Da har man også den fordelen at posten som klimaminister «låses opp», sier han, med henblikk på et mulig regjeringssamarbeid mellom Frp/Høyre og Venstre.

Leira mener for øvrig at Brende har vært en litt anonym utenriksminister.

- Takket ja denne uken



På en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H) fredag, fortalte Brende at han takket ja til den nye jobbe denne uken.

- Jeg fikk jo dette tilbudet denne uken her, og det er riktig at jeg funderte grundig over det - og jeg diskuterte det også med statsministeren. Dette er også det riktige tidspunktet mener jeg, etter et valg, sa han.

Brende vil gå av som utenriksminister i midten av oktober.

