- Hvis valgkampen hadde vært Paradise Hotel, hadde Ap blitt stemt ut først

- Støres rådgiverne må også ta sitt ansvar, mener PR-ekspert.

Arbeiderpartiets valgkamp har vært en skivebom, mener PR-ekspert Hans Geelmuyden. Partiet fikk en oppslutning på rekordlave 27,4 prosent.

- I Arbeiderpartiet er det tradisjon for å fjerne tapere, og Jonas Gahr Støre har tapt valget – så det blir spennende å se hva som skjer med ham, sier Geelmuyden til Nettavisen.

Han mener partiet bommet med både budskap og strategi.

- Fungerte ikke særlig godt



Arbeiderpartiet gikk til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner, og tegnet blant annet et bilde av at det er økonomisk krise i Norge.

Samtidig er partiledelsen relativt ny, etter at både partileder, nestledere og partisekretær er blitt byttet ut siden forrige stortingsvalg.

- Alt dette har skjedd på en gang, og jeg tenker at den nye ledelsen har gjort mange nybegynnerfeil, sier Geelmuyden, og legger til:

- Jeg tror derfor de vil gjøre det bedre i valget i 2021, når de har mer erfaring - om de får sitte så lenge, sier han.

NYBEGYNNERFEIL: Senior partner Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese mener Ap-ledelsen har gjort mange nybegynnerfeil i valgkampen.

- Har rådgiverne sviktet her?

- Ja, det har heller ikke fungert. Hvis denne valgkampen hadde vært Paradise Hotel, hadde vel Arbeiderpartiet blitt stemt ut først. Da må jo rådgiverne også ta sitt ansvar, sier Geelmuyden.

Han viser til at Støres nærmeste rådgivere, er hentet utenfor partiet.

- Spørsmålet er hvor klokt det er, sier han, og påpeker:

- Arbeiderpartiet på sitt beste er en grasrotbevegelse, og denne gangen har de prøvd å toppstyre dette, og det fungerte ikke særlig godt, konstaterer Geelmuyden.

- For mye styrt av rådgivere



Tirsdag skriver VG at sentrale kilder i partiet mener nestleder Trond Giske har hovedansvaret for det dårlige valgresultatet.

STØRES RÅDGIVER: Camilla Ryste er Jonas Gahr Støres pressesjef, og har fulgt Støre tett gjennom hele valgkampen.

Kildene mener også at for mye er blitt styrt av kommunikasjonsrådgivere, og sier misnøyen særlig er stor med Støres pressesjef, Camilla Ryste, og Hans Kristian Amundsen, som ledet Mediesentralen til Ap på Youngstorget.

- Det har vært en mur av kommunikasjonsrådgivere i apparatet, sier en av de anonyme kildene.

Geelmuyden er enig i at de politiske rådgiverne får stadig mer makt.

- I en kompleks mediehverdag, der politikerne er på 24-7, er politikerne mer og mer avhengig av rådgiverne - og de får mer og mer makt, sier han.

MEDIESTRATEG: Hans Kristian Amundsen har ledet Aps Mediesentral gjennom valgkampen.

- Feigt og lite konstruktivt



Jens Stoltenbergs tidligere statssekretær, Sindre Beyer, som også har vært kommunikasjonssjef for Aps stortingsgruppe, mener imidlertid ikke at valgnederlaget har noe med Støres rådgiverne å gjøre.

- Jeg tror ikke det er grunnen. Jeg tror han får gode råd og har en god stab rundt seg. De har fulgt en strategi som de har vært utfører av, sier Beyer til Nettavisen, og understreker:

- Jeg kjenner staben til Støre som en profesjonell og god gjeng, og mange av dem har jeg jobbet med også.

Beyer synes det er feigt å angripe rådgiverne anonymt.

- Det å komme med et anonymt angrep på rådgivere i VG er ikke et godt bidrag for en god evaluering. Det er feigt gjort og lite konstruktivt, sier han.

- Hvor viktig er rådgiverne rundt partiledelsen?

- Det er jo veldig viktig at man har folk rundt seg som man kan stole på, og det mener jeg at Støre har, sier han, som nå er strategisk rådgiver for Try reklamebyrå.

RÅD: Tidligere politisk rådgiver for Jens Stoltenberg, Sindre Beyer på Stortinget med Stoltenberg og Høyre-leder Erna Solberg.

- Folk kjente seg ikke igjen



Beyer mener Aps dårlige valgresultat skyldes mange ting.

- Det er åpenbart at en del av de andre partiene har gjort en bedre valgkamp, og så tror jeg det er noe i fortellingen om Norge og økonomien som ikke nok velgere kjente seg igjen i, sier han.

Han tror ikke det skyldes noen grunnleggende endringer i folks holdninger til sosialdemokratiet.

- Ap hadde en jevn høy oppslutning helt fram til sommerferien, og folk mister jo ikke holdninger og verdier i løpet av juli, sier Beyer.

Men det han mener partiet bommet mest på, er kommunikasjonen av den ønskede skatteøkningen på 15 milliarder kroner.

- Det ble kanskje litt uklart og vanskelig. Veldig mange velgere måtte sette seg godt inn i det for å forstå det, og hva pengene skulle brukes til. Det kan godt hende man skulle gått til valg på saken, men da må man ha noe velgerne enkelt klarer å navigere etter, sier han.

- Drev en valgkamp i motvind



Samtidig måtte Arbeiderpartiet drive en valgkamp i motvind.

- Det var strøm av negative saker som gjorde at man ikke fikk inn egne saker. Da jeg selv drev valgkamp i 2013, var det en strøm av saker om mangler innen eldreomsorg, skole og helse som statsrådene måtte svare for. Jeg tror det også er en viktig del av forklaringen, at det var veldig lite løfter regjeringen måtte svare for, sier Beyer.

Geelmuyden mener Arbeiderpartiet nå står overfor en vanskelig evalueringsprosess.

- Nå skal man kjøre en evaluering, naturligvis, og jeg er helt sikker på at Støre skal lede den evalueringen. Men hvis evalueringen blir veldig kritisk, og Støre trekker seg, så er det ikke en enkel prosess for Arbeiderpartiet, sier han til Nettavisen, og påpeker:

- Det er ikke lett å svare på hvem som skulle ta over for Støre og bli den nye lederen. Ledertalentene vokser ikke på trær, sier han.

- Ikke behov for hoderulling



Beyer mener imidlertid at vi ikke vil få en lederdebatt nå.

- Selv om man kom skjevt ut i starten, så klarte man å holde partiet samlet gjennom hele valgkampen. Det var ingen stor intern debatt, og det styrker argumentet om at det er stor oppslutning om den sittende ledelsen, sier han.

- Så det er ikke behov for hoderulling?

- Nei, jeg har ingen tro på at det er riktig, sier den tidligere Ap-politikeren, som har følgende råd til sin tidligere arbeidsgiver:

- Det er å ha is i magen, og å bruke tid på en god evaluering for å finne ut hva som gikk galt, sier Beyer.

KRISEMØTE: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener det ikke er behov for en lederdiskusjon i Arbeiderpartiet etter valgnederlaget.

Støre: - Er hundre prosent motivert



Støre selv fastslo tirsdag at det er uaktuelt for ham å trekke seg.

- Jeg er valgt av Arbeiderpartiets landsmøte, og det forholder jeg meg til. Jeg tar det ansvaret på fullt alvor og er derfor hundre prosent motivert for å gå videre, sa Støre da han møtte pressen etter møtet i sentralstyret i Ap tirsdag ettermiddag.

På vei til krisemøtet, fredet også andre Ap-topper sin leder.

- Lederen sitter, og det er ikke der vi begynner i det hele tatt. Det er jeg veldig trygg på. Jonas er den beste lederen vi kan ha, sa byrådsleder Raymond Johansen til Nettavisen på vei inn til møtet.

