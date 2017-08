Venstre-leder Trine Skei Grande er uenig med Sylvi Listhaug (Frp).

- Norge er ikke som Sverige. Vår integreringspolitikk er annerledes og vi har ikke de samme utfordringene, sier Skei Grande til Nettavisen, samme dag som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøker Sverige for å se på deres utfordringer med innvandringen.

Skei Grande mener imidlertid at det blir feil å sammenligne Norge med vårt naboland.

- Vi har utfordringer, men de må vi ta tak i lokalt hvor man har kunnskap om årsaker. Og så må man se på hva andre har gjort før med stor suksess, hun.

I SVERIGE: Innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug besøker tirsdag Sverige, med et stort pressekorps på slep.

- Integreringen enklere



Tirsdag møtte Skei Grande rektor Terje Wold og elever ved Stovner videregående skole sammen tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Forfatter Ståle Økland av boka «Norske tilstander» og medlemmer av Furuset IL var også med på møtet om integrering.

- Politiet er jevnlig i kontakt med barn og unge, har tillit og kjenner ungdomsmiljøene. Noe av det viktigste forebyggende arbeidet politiet gjør er å samarbeide med andre etater, som barnevernet og skolene, sier Venstre-lederen.

Hun viser også til at bosetting av flyktninger er annerledes i Norge enn i Sverige.

- Her sprer vi nyankomne flyktninger over store deler av landet og gjør med dette integreringen enklere, sier Skei Grande, uten at hun ønsker å kommentere Listhaugs besøk ytterligere.

Listhaug: - Veldig relevant



Da Listhaug kom til Sverige tirsdag, understreket hun at det var viktig at folk i Norge fikk høre om de «svenske tilstandene».

- Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, sa hun til det norske pressekorpset som har reist over til Stockholm i anledning hennes besøk.

- Vi må se forholdene, snakke med dem som jobber her, politiet og integreringstiltak, finne ut hva som gikk galt, men også plukke opp hvis det er ting som har fungert godt, la Listhaug til.

