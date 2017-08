- Senterpartiet og SV er blitt siamesiske tvillinger

- Ganske oppsiktsvekkende, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Men Sp bare fnyser av kritikken.

Røe Isaksen advarer mot skolepolitikken til Senterpartiet og SV, dersom de får makt etter stortingsvalget.

- Senterpartiet har gått litt under den skolepolitiske radaren. Sannheten er hvis Senterpartiet og SV får innflytelse over skolepolitikken, vil den ta den mest radikale svingen mot venstre siden 1970-tallet, sier Røe Isaksen til Nettavisen.

Han sammenligner de to partiene med siamesiske tvillinger.

ADVARER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Sp og SV er blitt helt like i skolepolitikken, og frykter hva de kan få til sammen.

- Det som er mest slående med det, er at Senterpartiet var et borgerlig parti. SV alltid vært et radikalt parti, og at de nå er blitt siamesiske tvillinger i skolepolitikken, er ganske oppsiktsvekkende, sier Røe Isaksen.

Les også: KrFs «drømmeskole»: Grepet ga oppsiktsvekkende virkning

- Klistret seg opp til SV

Noe av det partiene vil endre om de får regjeringsmakt, er de nasjonale prøvene, som sammenligner elevenes resultater.

- Senterpartiet har klistret seg opp til SV i skolepolitikken, og de foreslår systematisk å svekke eller fjerne alle verktøyene vi har for å kunne sjekke resultater i skolen, ha en åpenhet om skolen og sikre at elevene lærer det de skal, sier Røe Isaksen.

SV og Senterpartiet vil heller at de nasjonale prøvene skal gjennomføres som utvalgsprøver, og at resultatene skal være hemmelige.

- Bare noen få heldige, politikere og byråkrater, skal få vite hvordan det går i skolen. Men det er ingen skoler som blir bedre av å skjule hvordan fakta er, understreker kunnskapsministeren.

Les også: Høyskolelektor: - Lag lekerom på skolene

- Tør ikke tenke på det



Han viser også til at de to partiene vil ta Norge ut av den internasjonale undersøkelsen PISA, der norske elever sammenlignes med andre land.

- De vil melde Norge ut av verdens største skoleundersøkelse, og de vil reversere kravet om at alle lærere selv skal ha hatt undervisning i norsk, engelsk eller matematikk før de underviser i fagene, sier statsråden.

- Hvorfor er PISA så viktig?

- Det sier ikke alt om norsk skole, men det gjør at vi kan sammenligne oss med andre land. Norsk skole blir ikke bedre av å ikke vite hvordan ting går, eller at vi ikke kan sammenligne oss med andre land, sier Røe Isaksen, som nå håper han får beholde kontrollen over skolepolitikken.

- Det vil bli annerledes ved et regjeringsskifte, med et sterkt Senterpartiet, SV som vokser og med et sterkt svekket Arbeiderparti. Jeg tør ikke tenke på hva som skjer dersom man også blander inn Rødt og MDG i denne miksen, sier han.

Les også: Her er Erna Solberg på sin første skoledag



Sp: - Han bommer kraftig



Senterpartiet bare fnyser av kritikken fra Røe Isaksen.

- Jeg synes jo det er kjempeinteressant at kunnskapsministeren mener det å ha en balansert skolepolitikk, der man også tar de estetiske og praktiske fagene på alvor, at det er radikalt. Jeg tenker det tvert imot er ganske tradisjonell Senterparti-politikk, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Anne Tingelstad Wøien, til Nettavisen.



BOMMER: Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp) mener Røe Isaksen bommer i sin kritikk av Senterpartiet. Hun avviser at de er like SV i skolepolitikken.

- Bommer Røe Isaksen med sin kritikk?

- Jeg synes han bommer ganske kraftig. Vi prøver å se hele eleven, og å lage en politikk som er til for hele eleven, sier Wøien.



At Senterpartiet er blitt helt like SV i skolepolitikken, avviser hun kontant:

- Vi nei, vi er overhodet ikke like i skolepolitikken. Vi kjører vårt egen løp, og det har ikke forandret seg noe i løpet av de siste årene, sier hun.



Les også: Måling: Ny smell for Arbeiderpartiet



- Vi lytter til lærerne



Wøien forsvarer Senterpartiets endring av de nasjonale prøvene, til utvalgsprøver.

- Utdanningsforbundet mener det samme som oss, så i motsetning til kunnskapsministeren lytter vi til lærerne, sier hun, og fortsetter:

- De nasjonale prøvene skal jo ikke sammenlignes år etter år, så offentliggjøring har ikke så stor hensikt. Det viktigste er av kommunen har en oversikt over utviklingen ved sine skoler, og det får de uansett med vårt forslag, sier hun.

Sp-politikeren mener det er et paradoks at alle partiene er opptatt av avbyråkratisering i skolen, uten å komme med konkrete tiltak.

- Ingen tør å si noe som helst om hva de skal fjerne, men det tør vi å gjøre, sier hun.

Les også: Navarsete langer ut mot MDG: - Utopi

- Har rett i én ting



Hun mener vi også vil klare oss helt fint uten PISA.

- Vår kritikk er at vi synes OECD har lagt for mye premisser og føringer for utdanningspolitikken, kanskje fordi politikere ikke tør å stille kritiske spørsmål til prøvene. Vi må tørre å mene noe annet, sier Wøien.



Hun gir imidlertid kunnskapsmininsteren rett i én ting. Om de får regjeringsmakt, blir det store endringer i skolepolitikken.

- Det er helt riktig at det blir en annen politikk om vi kommer i posisjon, men jeg tror folk kan være helt ubekymret for vår skolepolitikk, sier Wøien.



Les også: Willoch: - Ikke overraskende at Ap sliter



Har du sett denne?