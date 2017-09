- Sissener har rota seg vekk i den kalde krigens ideologiske tåkeheim

Rødt-leder Bjørnar Moxnes oppfordrer finansmannen til å våkne opp.

- Sissener må våkne opp. Vi er nå i 2017, Rødt er et parti som fosser frem på målingene og skal gi til en ny politisk kurs som Sissener garantert vil være imot. Så hva med å heller gå løs på det fremfor å snakke om hva som skjedde i 1917 i Russland? sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, til Nettavisen.

Moxnes er lørdag Nettavisens gjesteredaktør.

I en blogg som finansmann Jan Petter Sissener publisert lørdag hamrer han løs på partiet Rødt.

«At det fortsatt finnes mennesker som tror på Marx, Lenin og Stalins perverse politiske metode er forunderlig. Partiet drømmer om tidenes selvmotsigelse "Den demokratisk revolusjon" som betyr at Staten skal eie alt og vi nordmenn blir medlem i et stort samvirkelag, hvis vi oppfører oss slik partiet Rødt vil da», skriver Sissener, som i samme blogg avslører at han vil stemme på Høyre.

Moxnes er lite imponert over kritikken fra Sissener.

- Dette var slappe saker fra Sissener. Jeg forventet en mer presis og skarpere kritikk når han først bruker noen setninger på oss, sier Moxnes.

Han avviser fullstendig parallellene mellom Rødt og den russiske revolusjonen i 1917.

- For meg virker det som om Sissener er opphengt i sin egen ungdomstid. Han har sikkert hatt mange krangler på 1970-tallet med AKP (m-l). Rødt i 2017 er ikke det, så jeg synes Sissener skuffer. Dette er interellektuell latskap, sier Moxnes.

Han oppfordrer finansmannen til å komme med bedre kritikk av partiet ved neste korsvei.

- Jeg vil be han om å finsikte kritikken til neste runde og heller lese seg litt opp hva på Rødt står for, sier Rødt-lederen.

