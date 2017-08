- Siv Jensen bør beklage overfor de uføre

SV-leder Audun Lysbakken mener Siv Jensen bør gå stille i dørene.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har fått sine fagfolk til å regne på Arbeiderpartiets løfte om å øke skattene i Norge med 15 milliarder kroner, og ifølge beregningen vil uføretrygdede som betaler formueskatt få en skatteøkning på 5100 kroner.

- De som får denne skatteregningen, er slitere i samfunnet, som kanskje har fått betalt ned gjeld på huset sitt og har en beskjeden trygd. Det er folk som kanskje har levd et nøysomt liv, som blir straffet med masse ekstra skatt, sier Jensen til VG.

KRITISERER AP: Finansminister Siv Jensen (Frp) mener Arbeiderpartiets skatteopplegg vil gi mer skatt til landets uføre.

SV-leder Audun Lysbakken mener imidlertid at Siv Jensen bør være forsiktig med sin kritikk.

- Ap får svare for sitt eget skatteopplegg, men jeg synes det er ganske spesielt at Fremskrittspartiet går på offensiven om uføre to uker før valget, for det er en sak der de har all grunn til å gå stille i dørene, sier Lysbakken til Nettavisen.

SV-leder Audun Lysbakken er mandag gjesteredaktør i Nettavisen.

Les også: Nesten 40.000 Nav-klienter får skattesmell med Ap



- Brudd på markedsføringsloven



Lysbakken mener Jensen er skyld i at flere familier er blitt fattigere.

- Noen av de fattigste familiene i Norge, har Siv Jensen bidratt aktivt til å gjøre fattigere gjennom å kutte i barnetillegget for uføre. Det har skapt en fortvilet situasjon for de familiene som allerede har minst. Den kompensasjonen for de som tapte på uførereformen som Stortinget har lovet, har denne regjeringen ikke valgt å gjennomføre, slik at mange har tapt. I tillegg har endringer i bostøtten ført til at mange færre får bostøtte, og det rammer også uføre, sier han.

SV-lederen sammenlinger det med å bryte markedsføringsloven.

- Det er altså mange som sliter med å få endene til å møtes, på grunn av den politikken som Siv Jensen fører. Så hvis hun nå skal drive og markedsføre seg som en forkjemper for uføre, så er det i nærheten av brudd på markedsføringsloven. Det er villedende reklame, sier han.

Les også: SV: - Frp har lurt de eldre

- Jensen fridde til dem



Lysbakken mener Jensen heller bør beklage overfor de uføre.

- Det Siv Jensen burde gjøre er å beklage overfor de uføre, for at hun førte en valgkamp der hun fridde til de, men har ført en stikk motsatt politikk, sier han, og legger til:

- Hun har vært en finansminister for den økonomiske eliten i Norge, brukt milliarder på de som har mest og sendt regningen til de som har minst, deriblant mange uføre.

Les også: Vedum avviser regjeringssamarbeid med Rødt og MDG

Har du sett denne?