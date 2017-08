- Støre er en trussel mot norsk framgang

Rasmus Hansson og MDG går frem på meningsmålingene etter å ha blitt avvist av Ap.

Det at Ap-leder Jonas Gahr Støre smeller døra i ansiktet på Miljøpartiet de Grønne rett før valget, får MDGs Rasmus Hansson til å slå tilbake.

- Det viser veldig klart at vi er det partiet som tør å si det som må sies, og at Arbeiderpartiet er det partiet som ikke tør å se framtida og endringsbehovet i øynene, sier Hansson til Nettavisen.

MDGs talsperson Rasmus Hansson er tirsdag gjesteredaktør i Nettavisen.

SIER NEI: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke i regjering med MDG eller Rødt, og heller ikke ha en samarbeidsavtale med partiene.

- Går fram etter Støre-utspill



Støre har vært tydelig på at han ikke vil ha med seg verken MDG eller Rødt inn i regjering. Han vil heller ikke ha en samarbeidssamtale med partiene. Men Støre kan likevel bli tvunget til samarbeid.

- Målet vårt er fem prosent. Vi skal ha påvirkningskraft, men om det blir innenfor eller utenfor regjering, avhenger av valget, sier han.

Og målet er absolutt oppnåelig, skal vi tro meningsmålingene. De siste ukene har nemlig MDG gått fram på flere målinger. På NRKs siste stortingsmåling, fikk partiet en oppslutning på 4,6 prosent.

Partiets drømmescenario er å havne på vippen, og kunne velge mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg etter valget.

- Tror du Støres utspill har hatt virkning på meningsmålingene?

- Ja, det tror jeg det har på den måten at det er blitt mer oppmerksomhet rundt Miljøpartiet de Grønnes egens miljøpolitikk, og at vi er det partiet som tør å si at vi må tenke stort og være optimistiske, sier Hansson.

- Støre og Solberg er trusler



Han mener det er grunn til å være optimistiske i Norge, og tror de vinner velgere ved å ikke bare tenke «på vi og vårt - her og nå».

- Vi er det partiet som ikke er redde for framtida, som Arbeiderpartiet og Høyre er. Det har både Støre og Erna Solberg hjulpet oss med å sette søkelyset på. Det setter velgerne våre pris på, sier Hansson.

- Så du vil takke Støre og Solberg for framgangen?

- Absolutt ikke. Framgangen er vår skyld, og Støre og Solberg er trusler mot norsk framgang og velferd fordi de er så redde for endring. Det er tydeligvis det eneste som står i hodet på dem, hevder han.

- Er du overrasket over at Støre sier så tydelig nei til dere?



- Ikke veldig, fordi Arbeiderpartiet og Høyre går til valg på å innbille folk om at endring er farlig. Vi går til valg på at det ligger enorme muligheter for Norge i å komme oss fort inn i en bærekraftig framtid. Det er akkurat nå at tiden er inne, for videre oljevirksomhet er farlig for etterkommerne våre og fryktelig risikabelt for norsk økonomi, sier MDG-politikeren.

SJEF FOR ÉN DAG: Hansson styrer tirsdag Nettavisen, her på desken med frontredaktør Morten Karlsen (i front).



- Har masse penger i banken



Hansson påpeker at Norge har mye kompetanse, både i og utenfor oljebransjen, som vi må utnytte.

- Vi har en veldig omstillingsvillig og omstillingsdyktig næringsliv - og vi har masse penger i banken. Vi kan være et av de landene som kommer først inn i de fornybare og bærekraftige markedene, hvor alle land og alle samfunn må tjene pengene sine og skaffe grunnlaget for velferden sin i framtida, sier han, før han angriper Støre og Solberg igjen:

- Det Høyre og Arbeiderpartiet vil er å vente lengst mulig med å komme dit. Det er uansvarlig, farlig og dyrt. Det er uansvarlig for de folka som i dag jobber i oljen og som risikerer en kaotisk avslutning på oljeepoken, og det blir dyrt for norske skattebetalere som i dag betaler oljenæringens investeringer og ikke får pengene tilbake. Det er dessuten farlig for Norges framtidige konkurransekraft, sier han.

- Grønneste regjering noensinne



- Ser dere for dere en plass i en kommende regjering?

- Det vi konsentrer oss om er at vi skal ha påvirkningskraft. Akkurat hvordan den vil bli utøvet, i eller utenfor regjering blir et resultat av valget. Men poenget er at i valget er det velgerne som bestemmer, og ikke Støre eller Solberg. Og hvis velgerne gir MDG stor innflytelse på Stortinget gjennom en stor gruppe, så skal vi holde vårt løfte til velgerne og sørge for at det resulterer i en mye grønnere regjering enn Norge noen gang har hatt, sier Hansson.

I eventuelle regjeringsforhandlinger vil MDG stille ultimatum om at det ikke skal letes etter nye oljefelt, fordi de mener vi har tatt opp nok olje.

- Kan du selv tenke deg å sitte i en regjering?

- Det er et spørsmål vi får komme tilbake til. Vi får se, sier han lurt.

