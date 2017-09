Venstres største hodebry, innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), blir ikke degradert, mener valgforsker.

Etter at Venstre så vidt berget seg over sperregrensen, åpner nå 17 av 19 fylkesledere i partiet for at de kan gå inn i en regjering med Frp.

- Venstre har gjort et brukbart valg, sannsynligvis på grunn av at en del Høyre-velgere gikk over til Venstre. Så mange av velgerne er nok positive til et regjeringssamarbeid, sier valgforsker Johannes Bergh til Nettavisen.

Gunnar Stavrum: Venstre bør gå inn i regjeringen

- Må svelge mange kameler



Bergh mener Venstres påvirkningsmulighet vil bli avgjørende.

KAMELER: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, mener Venstre åpenbart må svelge mange kameler om de går inn i regjering med Frp.

- Går de inn i regjering vil de få større muligheter til å påvirke, samtidig som det er en stor utfordring for Venstre at de inngår et formelt samarbeid med Fremskrittspartiet, noe som ikke er særlig populært i Venstre, sier Bergh, og legger til:

- Et argument for Venstre som kan være viktig, er spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De vil kunne holde igjen og påvirke politikken i større grad i regjering, men om de har en mer fristilt rolle, vil regjeringen enkelt kunne få flertall for saken i Stortinget, sier han.

Bergh tror uansett at Venstre må «svelge mange kameler».

- Venstre må opplagt svelge kameler om de går inn i et regjeringssamarbeid, så spørsmålet er nok hva de får igjen for det, sier Bergh.

Les også: Venstre vil i regjering: Det betyr hoderulling

- Rotevatn er et sterkt kort

Torsdag skrev Nettavisen om statsrådkabalen som vi kan få dersom Venstre går inn i regjering. Tre av partiets topppolitikere kan ende i regjering; Trine Skei Grande som kunnskapsminister, Guri Melby som miljøminister og Sveinung Rotevatn som næringsminister.

Bergh er enig i at Trine Skei Grande er en soleklar statsrådkandidat, og at hun trolig vil bli kunnskapsminister om Venstre går inn i regjering.

NÆRINGSMINISTER?: Venstre-politiker Sveinung Rotevatn er aktuell som statsråd dersom Venstre går inn i regjering.

Dessuten tror han partiet har en ambisjon om å få miljødepartementet.

- Hva tenker du om Sveinung Rotevatn som miljøminister?

- Han er et sterkt kort for Venstre, og en talentfull politiker. Jeg vil tro han helt sikkert er en person som har en fremtid i partiet og er interessert i å være politisk aktiv, sier Bergh.

Også Guri Melby som næringsminister vil være et godt valg for Venstre, mener forskeren.

- Hun er også en flink politiker, og vil være et sterkt kort for Venstre framover. Alle de tre kan sikkert være en fin liste for Venstre som de vil være fornøyd med, sier han.

Les også: Solberg vil lokke Venstre inn i regjering

- Listhaug blir ikke degradert

Bergh tror imidlertid ikke at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som kanskje er vanskeligst for Venstre å godta, vil bli fjernet fra regjeringen av den grunn.

- Sylvi Listhaug har vært et viktig element i strategien Fremskrittspartiet har hatt, så da er det nok ikke ønskelig å fjerne henne. En degradering av Listhaug virker veldig usannsynlig, mener han.

HELSEMINISTER?: Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug kan få nye oppgaver i høst, som helseminister. Det kan være enklere å svelge for Venstre.

Som Nettavisen skrev torsdag, kan det bli aktuelt for statsminister Erna Solberg å flytte Listhaug til helsedepartemenet, og å bli helseminister.

- Hun kan skifte departement, om det ikke oppleves som en degradering og det er en mer sentral post, sier Bergh om forslaget.

- Hva med Sylvi Listhaug som helseminister?

- Helse er en viktig og tung post, og en vanskelig post for mange politikere. Men hun har erfaring fra politikkområdet fra tiden som byråd for helse og eldreomsorg i Oslo, påpeker han.

Bergh mener det uansett kan gå litt tid før vi får vite om Venstre går inn i regjering eller ikke.

MILJØMINISTER?: Guri Melby (V) kan bli miljøminister med Venstre i regjering.

- De har god tid, og ingen grunn til å stresse med å finne en løsning. Regjeringen sitter og Solberg er statsminister, og de kan ta seg tid til å diskutere, sier valgforskeren.

Les ogås: Frp-grasrota: - Ikke rør Sylvi Listhaug

Rotevatn: - Selvsagt hyggelig

Sveinung Rotevatn selv, som tapte kampen om stortingsplass, synes det er hyggelig å bli nevnt i en mulig regjeringskabal.

- Det er selvsagt hyggelig. Men akkurat nå er jeg på vei ut av Stortinget, ikke inn i regjering. Og den nye stortingsgruppa må få arbeidsro til å finne den beste veien framover for partiet, sier Rotevatn til Nettavisen.

Han ønsker imidlertid ikke å spekulere ytterligere i eventuelle statsrådsposter. Det vil heller ikke Venstres Guri Melby, som er en aktuell kandidat til å bli miljøminister.

- Det er alltid hyggelig å bli nevnt i slike spekulasjoner, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere det, sier Melby.

Har du sett denne?

Mest sette video idag