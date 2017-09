55.000 medlemmer skal fortelle Ap hva som gikk galt

Mandag sender Arbeiderpartiet ut en undersøkelse til 55.000 medlemmer for å kartlegge hva som gikk galt for partiet under valgkampen, melder Aftenposten.

– Det er få, men åpne spørsmål fordi vi vil ha mest mulig ærlige tilbakemeldinger og ikke legge lokk på noe. Vi vil vite hva medlemmene mener gikk galt, men også hva som gjorde at folk stemte på oss. Men vekten kommer til å bli lagt på det som har gått galt, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Ap til Aftenposten og avviser at partiorganisasjonen er i krise.

Det er sentralstyret i Ap, som var ansvarlige for valgkampen, som er oppdragsgiver for evalueringen. Stenseng sier det ikke vil påvirke debatten.

– Vi har ansvaret for evalueringen, men alle partiets medlemmer skal evaluere. Ingen av oss har interesse av å legge lokk på en debatt om årsaker til at vi gjorde et dårlig valg, sier hun.

Svarene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for en rapport som skal legges fram for Arbeiderpartiets sentralstyre 2. oktober. Konklusjonene fra undersøkelsen blir gjort offentlige.

I tillegg til denne medlemsundersøkelsen har Ap bestilt en ettervalgsundersøkelse, gjennomført av IPSOS som skal gi svar på hvorfor valget gikk som det gikk. De skal også gjennomføre dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i og utenfor Ap.

