Anklager regjeringen for å ha begravd knusende rapport om barnevern

SV-leder Audun Lysbakken mener rapporten ble lagt bort fordi regjeringen ikke likte konklusjonen.

- Det er helt åpenbart at her har Høyre og Frp fått en rapport som de ikke liker konklusjonen på, og da gjør de ingenting, sier Audun Lysbakken (SV) til Nettavisen.

I 2016 fikk Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en rapport om konsekvensene av private aktører i barnevernet, som har økt kraftig de siste årene.

Går ut over barna

I rapporten fremgår det at de private aktørene er en viktig årsak til utgiftsgaloppen i barnevernssektoren, noe som «har gjort det vanskeligere for kommunene å opprettholde et tilbud av ordinære fosterhjem».

De ulike rammevilkårene for private og offentlige aktører gjør dessuten institusjonstilbudet dårligere enn det kunne vært.

«I siste instans er det barna det går ut over», heter det i rapporten.

- Budskapet i denne rapporten er veldig alvorlig fordi det gjelder de aller mest sårbare barna våre, sier Lysbakken.

Økte med 700 millioner

SV-lederen ønsker nå at rapporten, som ble publisert for over et år siden, må få konsekvenser.

- Jeg mener at det er veldig oppsiktsvekkende at regjeringen har lagt en så kritisk rapport i skuffen. Det er ikke mulig å finne spor etter at regjeringen har gjort noe som helst for å følge denne opp, sier Lysbakken.

Det var en vekst i kjøp av private barnevernstjenester på 42 prosent fra 2013 til 2016, fra 1,7 til 2,4 milliarder kroner, ifølge årsrapportene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

To tredjedeler av dette gikk til kommersielle aktører, mens en tredjedel gikk til ideelle, private aktører.

- Det vi har sett de siste årene er at barnevern blir mer og mer business. Denne rapporten viser at dette fører til dårlig kostnadskontroll og at tilbudet ikke er godt nok, sier Lysbakken.

Horne: - Feil

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) avviser at regjeringen har lagt rapporten i skuffen. Samtidig viser hun ikke til noen konkrete konsekvenser av rapporten ennå.

- Det Lysbakken sier er feil. Vi ønsker en gjennomgang av rammevilkårene for kommunenes og statens bruk av de private aktørene, og foreslo dette i barnevernsreformen som ble behandlet i Stortinget i juni, sier Horne til Nettavisen.

UENIG: Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Heller ikke Ingeborg Rasmussen i Vista analyse, som var en av to forfattere av rapporten, kjenner seg igjen i det Lysbakken sier.

- Vi føler at vi er blitt både hørt og forstått. Departementet jobber nå med reformer i barnevernet. Vi opplever at de rapportene både vi og andre har levert inn er med og danner et kunnskapsgrunnlag for de reformene som nå kommer, sier Rasmussen til Nettavisen.

Som fryktet

Lysbakken mener utviklingen er akkurat den de fryktet da man slapp de såkalte «velferdsprofitørene» inn i barnevernet.

- Vi ser at jaget etter å tjene penger blir så stort at fristelsen til å ta snarveier eller kjøre med lavere bemanning blir stor. Det går ut over kvaliteten. I stadig større grad ender skattekroner hos oppkjøpsfond med forgreininger til skatteparadiset, i stedet for å gi velferd for folk flest, sier han.

Han mener det er sterke argumenter for å stoppe muligheten til å ta ut profitt og øke statens eget tilbud for barnevernstjenester, slik SV ønsker.

- Vi er for private aktører, så lenge de er ikke-kommersielle. Når kommersielle aktører kommer inn, skviser de ut de ideelle private aktørene, som det finnes mange av i Norge, sier han.

Horne reagerer

Horne er på sin side lite begeistret for bildet Lysbakken tegner av de kommersielle aktørene som leverer barnevernstjenester.

- Jeg reagerer kraftig på hvordan Lysbakken og hans meningsfeller driver en heksejakt på gründere som brenner for å gi et godt tilbud til barn med å kalle dem «velferdsprofitører med sugerør i statskassa», sier hun.

Hun mener det er uproblematisk at kommersielle aktører tjener penger på å levere tjenester som det offentlige har behov for.

- Men vi skal selvsagt ikke betale mer enn nødvendig og vi skal være trygge på at de leverer den kvaliteten vi bestiller og barna har behov for. De private skal brukes der det er nyttig og på områder der Bufetat og kommunene faktisk ha mulighet for å gjennomføre tilstrekkelig kontroll. Det er slik vi får et tilbud som er til det beste for barna, sier hun.

Hun avviser samtidig at man ser tegn til en «kostnadsgallopp» i barnevernet.

- Det har over flere år vært en økning i aktiviteten, og dermed utgiftene til, det statlige barnevernet. Dette var situasjonen også under den rødgrønne regjeringen, men jeg vil ikke stille meg bak bruken av begreper som «utgiftsgalopp». Vi har arbeidet systematisk med å redusere utgiftene, sier hun.