Anne Holt:  - Fælt å ikke stemme AP

Anne Holt har for første gang på nesten 40 år valgt et annet parti enn Arbeiderpartiet.

For snaue to uker siden tok forfatter og tidligere Ap-topp Anne Holt et kraftig oppgjør med Arbeiderpartiet i et innlegg på Facebook, skriver ABC-nyheter. Det ble senere publisert på VGs debattsider.

«Arbeiderpartiet snakker ikke om det jeg er opptatt av. Jeg er lei av at innvandring og integrering er redusert til et spørsmål om retorikk,» skrev Holt der, og la til at hun med unntak av én gang, har stemt på Ap.

Men Holt - som satt i Thorbjørn Jaglands regjering i noen måneder i 1996/97 - forsikret at hun fortsatt er sosialdemokrat.

«Klima og innvandring, altså. Viktigere enn alt annet. Med under to uker til valget aner jeg konturene av en gråhåret dames overraskende radikalisering. SV snakker i hvert fall høyt og mye om de to største utfordringer i vår tid. Så får man heller smile litt skjevt til mye av det andre de står for,» skrev Holt i VG.

Mandag kveld la hun ut melding på Twitter der hun bekrefter at Jonas Gahr Støre & Co. ikke fikk hennes stemme.

«Etter å ha gruet meg unna forhåndsstemming var det dags. Fælt ikke å stemme AP for første gang på nesten 40 år,» skriver Holt på Twitter.

Etter å ha gruet meg unna forhåndsstemming var det dags. Fælt ikke å stemme på AP for første gang på nesten 40 år. pic.twitter.com/mSblUWbk7O — anne holt (@annekristinholt) September 11, 2017

