Ap faller videre på ny måling, men MDG får velge

Et MDG på vippen kan sikre Ap-seier, ifølge ny måling.

Ap faller, men kan få flertall med drahjelp fra MDG, viser ny Dagbladet-måling torsdag.

Målingen, som er utført av Ipsos MMI, viser 27,2 prosent oppslutning for Arbeiderpartiet, ned 2,3 prosentpoeng.

Høyre får en oppslutning på 23,3, praktisk talt uendret på minus 0,1 prosentpoeng.

MDG, som plasserer seg i en vippeposisjon på målingen, får en oppslutning på 4,4 prosent. Det er fram 1,8 prosentpoeng og ville ha gitt sju mandater på Stortinget.

Ap, SV, Senterpartiet og Rødt får tilsammen 80 representanter, hvis dette hadde vært valgresultatet. Med hjelp fra MDG kan de vippe Erna ut av statsministerkontoret.

De borgerlige partiene på sin side ville fått 82 mandater på Stortinget hvis dette var resultatet.

Fremskrittspartiet får 23,2 prosent på målingen (-0,1), Venstre går fram 1,3 prosentpoeng til 4,7, KrF går svakt tilbake (-0.2) til 4,2.

Valgforsker Johannes Bergh sier til avisa at målingen gir et flertall for et skifte, men at små marginer kan avgjøre. Han tror det fort kan bli fintelling som avgjør. Hvis Erna og hennes lag klarer å dra valgseieren i land, mener Bergh det er en prestasjon:

- Hvis det blir et borgerlig flertall, er det jo en prestasjon. Frp har klart å håndtere rollen som regjeringsparti samtidig som de har holdt en slags outsiderprofil, sier han ifølge Dagbladet.

