Ap-Giske advarer: - Én stemme til MDG, betyr ikke nødvendigvis et skifte

Ap-nestleder Trond Giske innrømmer at de har vært utydelige. - Mange sitter på gjerdet og avventer, sier han.

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene under tre uker før valget. Det er likevel rødgrønt flertall på mange av målingene, og partiet kan bli tvunget til å samarbeide med Miljøpartiet de Grønne (MDG).

For samtidig som Ap får en oppslutning på under 30 prosent, går MDG fram og har passert sperregrensen i flere av målingene.

Nå advarer Ap-nestleder Trond Giske mot å stemme på miljøpartiet.

- MDG har jo ikke engang sagt tydelig om de velger Arbeiderpartiet eller Høyre, så en stemme til MDG er ikke nødvendigvis en stemme for et skifte, sier Giske til Nettavisen.

Ap-nestleder Trond Giske er torsdag gjesteredaktør i Nettavisen.

- Det er Ap du kan stole på



Giske mener det sikreste er å stemme på Arbeiderpartiet, dersom man vil har Erna og Siv ut av regjeringskontorene.

- Hvis du vil ha Høyre og Frp-regjeringen ut, og hvis du vil ha stø og tydelig styring for å få folk i arbeid, og setter eldreomsorg og skole foran skattekutt, så er det Arbeiderpartiet du kan stole på, sier han.

REGJERINGSKAMP: Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v) og Trond Giske kjemper om regjeringsmakt, og Giske sier han er optimist.

På den første krisemålingen som ble kjent for én uke siden, fikk Ap en oppslutning på rekordlave 27 prosent. Giske mener imidlertid at målingen viste feil.

- Det har vel vist seg at den første målingen, som ga oss en oppslutning helt nede på 27 prosent, at den nok var feil og slo ut for hardt. Jeg tror vi ligger opp mot 30 prosent, sier Ap-nestlederen.

- Skal godt over 30-tallet

Han er likevel optimist, og sier hans mål er enda høyere.

- Vi har ambisjoner om å komme godt opp på 30-tallet. Særlig nå når du ser at det kan bli flertall for et skifte, så er det nødvendig med et stort og styringsdyktig Arbeiderparti i førersetet, sier Giske, og legger til:

- Alle de som er opptatt av stabil styring og et tydelig flertall, de bør jo slutte opp om at Arbeiderpartiet blir størst mulig, sier han.

- Hvor høyt mener du dere bør ligge?

- Jeg har håp om enda høyere tall, jeg. Vi har veldig mange velgere som har stemt på oss som sitter på gjerdet og avventer litt valgkampen. Jeg tror hvis de hører at det er kjempeviktig med et stort Arbeiderparti for å ha tydelig styring, men også dette som har vært budskapet vårt gjennom hele valgkampen - nemlig valget mellom eldreomsorg og skole på den ene siden - og skattekutt på den andre. Det budskapet treffer våre velgere rett i hjerterota. Det appellerer, og får vi det fram, så vinner vi, sier Giske.

- Vi kan jo ikke endre politikk



Onsdag sa Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Nettavisen at de til tross krisemålingene, står fast ved sin valgkampstrategi. Det støttes av Giske.

- Strategien vår er jo budskapet vårt. Vi kan jo ikke skifte politikk selv om vi ikke har den oppslutningen vi ønsker oss, sier han.

- Da har dere kanskje ikke vært tydelige nok?

- Ja, jeg tror det heller er det. Vi har enda en jobb å gjøre for å få budskapet ut til den enkelte velger. Det er der jobben er, sier Giske.

Støre har i valgkampen uttalt at det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering eller ha en samarbeidsavtale med MDG eller partiet Rødt.

