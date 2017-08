Ap-profil kritiserte Siv Jensen for terror-kommentar. Men Støre sa akkurat det samme

Både Jensen og Støre sa at terror "banker på vår dør" under debatten mandag. - De mener to helt forskjellige ting, sier Aps Jette Christensen.

ARENDAL (Nettavisen): - Jeg synes det er helt absurd at vi har en minister i Norge som står og sier på TV at terror står og banker på døra vår, sier stortingsrepresentant Jette Christensen til NRK under nachspielet etter mandagens partilederdebatt.

Hun viste til at en uttalelse fra Siv Jensen om at "terror og radikal islamisme banker på vår dør".

Også Støre sa det

Men det var ikke bare Siv Jensen som sa dette under debatten. Også partileder i Christensens eget parti, Jonas Gahr Støre, brukte nøyaktig denne formuleringen.

- Det finnes islamistiske terrorister som banker på vår dør. Det er en trussel, sa Jonas Gahr Støre under mandagens debatten.

I intervjuet med NRK sier Christensen at hun synes Støre gjorde det best under debatten, men argumenter med utgangspunkt i terror-kommentaren til Jensen at Frp-lederen gjorde det dårligst.

Christensen: - Helt forskjellig

Selv om ordlyden til Jensen og Støre var tilnærmet identisk, mener Christensen at budskapet til Jensen er et helt annet.

- Det jeg sa var overført til den settingen som Siv Jensen sa det i. Det jeg mente å si er at det er helt absurd å bruke terror som et argument mot innvandring. Det er noe helt annet enn å si at terror i seg selv er en trussel, slik Jonas gjør, sier Christensen til Nettavisen.

Hun tolker Siv Jensen til at Frp-sjefen bruker terror som et argument mot asylsøkere og innvandring.

- Når hun sier at "terror står og banker på vår dør", skaper hun et inntrykk at ja til innvandring er det samme som ja til terrorisme. Det er i hvert fall sånn jeg oppfattet det. Hun fremstiller terror som noe som kommer utelukkende utenfra, sier Christensen.

Mener Jensen overser trussel fra høyresiden

Hun mener samtidig at Støres budskap er et helt annet, selv om han bruker samme formulering.

- Det Jonas sier er at terror i seg selv er en trussel og at den kommer fra både religiøse miljøer og ytre høyre-miljøer. Det sistnevnte har jo vi virkelig erfart her i Norge. Siv Jensen hopper jo elegant over trusselen om terror fra ytre høyre, sier Christensen.,

- Kan du skjønne at det er vanskelig å forstå forskjellen mellom disse to tolkningene av "terror banker på vår dør"?

- Nei, ikke hvis man hørte debatten. Jonas snakket om terrorbekjempelse og terror, men Siv Jensen bruker det som et argument for norske verdier og mot innvandring. Det er det jeg synes er absurd.

- Hadde du fått med deg at Støre brukte formuleringen om at "terrorister banker på vår dør" før du kritiserte Siv Jensen for det?

- Ja, selvfølgelig, jeg så jo debatten. Når jeg kritiserer henne, er det basert på den betydningen hun la i det. Den er fullstendig annerledes fra det Jonas mente, sier Christensen.