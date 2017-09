Ap sendte valg-SMS til 500.000 nordmenn - vekker reaksjoner

Mange reaksjoner på Arbeiderpartiets valg-SMS.

«Hei. Stortingsvalget blir jevnt. Du avgjør om Frp og Høyre fortsetter i regjering. Vil du ha et skifte? Skole og eldre fremfor skattekutt? Stem Arbeiderpartiet!».

Slik lød meldingen Arbeiderpartiet søndag sendte på SMS til en halv million nordmenn.

- Nytt i norsk valgkamp



- Dette er nytt i en norsk valgkamp, sier Tor Bang, førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, til Nettavisen.

- AP har jo ikke lyktes så godt i denne valgkampen, men valget er jo ikke over ennå. De har nok slitt med å nå frem til sine velgere, så denne SMSen er vel en oppsummering av det de ønsker at valgkampen skal dreie seg om, men som de kanskje ikke har lyktes med å få alle til å fokusere på. Valgkampen deres har jo blant annet blitt forstyrret av Støres investeringer, og en del andre ting, sier Bang, som er ekspert på PR og politisk kommunikasjon.

Vekker reaksjoner

SMS-meldingen skaper reaksjoner. Flere som har reservert seg mot reklame på telefonen stusser over at de får meldingen. Noen sammenligner det med spamming. På partikontoret viser de til et unntak i Markedsføringsloven.

«Arbeiderpartiet, hvorfor sender dere meg denne meldingen? Jeg er reservert mot reklame?» spør én.

«Ap bryter markedsføringsloven, masseutsendelse av SMS uten aktivt samtykke», skriver én på Twitter.

«Valg SMS fra Ap ... Lovlig? DM er veldig spesielt på dette budskapet», lyder en annen av reaksjonene på Twitter.

Kjøpte telefonliste fra byrå



Fra Arbeiderpartiets pressekontor får Nettavisen opplyst at listen over mottakere er kjøpt fra byrået IPE Konsument og at antallet mottakere er 500.000 stemmeberettigede.

Mens Markedsføringsloven har en formulering om at du kan reservere deg mot uønsket reklame, gjelder dette for næringsdrivende, og det finnes et unntak i denne loven for frivillige organisasjoner.

Det er dette smutthullet Arbeiderpartiet har benyttet seg av. Dermed har de kunnet sende SMS med politisk reklame også til mottakere som ikke har gitt noe slikt samtykke.

Når innhentet dere tillatelse til å sende meg denne sms'en @Arbeiderpartiet ? #valg2017 pic.twitter.com/bcJHGeizeC — Sigurd Blystad (@sblystad) September 10, 2017

Får SMS fra arbeiderpartiet dagen før stortingsvalget.

Hadde vært like skammelig og skremmende om jeg fikk den fra de borgerlige. #Valg17 pic.twitter.com/f37WDiNkYJ — Jan-Arne Klogh (@JanArneKlogh) September 10, 2017

Dette synes jeg faktisk ikke er greit #arbeiderpartiet. Jeg har ikke akseptert å motta #reklame fra dere! #valgkamp pic.twitter.com/0VbB9mHxg5 — Hanne Stabell (@hannestabell) September 10, 2017

@Arbeiderpartiet hvorfor sender dere meg denne meldingen? Jeg er reservert mot reklame... pic.twitter.com/KEXVqlPevz — Ingunn Grundetjern (@ingunn987) September 10, 2017

Nå har @Arbeiderpartiet begynt å spamme folk via SMS også. Har aldri bedt om SMS fra dem. Måtte partiet aldri komme i regjering igjen! — Dag T. Hoelseth (@DagHoelseth) September 10, 2017

Skjønner @Arbeiderpartiet er desperate, men SMS til masse folk som ikke har bedt om det? Hvor har dere hentet mobilnummeret fra? — Mona Høvset (@Ripassa) September 10, 2017

Jeg og. Nå må @Arbeiderpartiet være desperate. Ikke sikker på om dette hjelper... Men noe må de jo bruke de titalls mill de fikk fra LO på pic.twitter.com/SLw6CDwa0j — Jonas Vevatne (@JonasVevatne) September 10, 2017

Skal jeg dømme etter feeden min var @Arbeiderpartiet sitt SMS-stunt i dag en feilvurdering. — stian trogstad (@strogstad) September 10, 2017

@Arbeiderpartiet kan dere drite i å spamme telefonen min med sms? — Espen Olsen (@espenolsenfilm) September 10, 2017

Registrerer at @Arbeiderpartiet atter en gang i denne valgkampen fullstendig bommer i sin kommunikasjon med velgerne #smsgate #Valg17 — Frode wold (@frodew) September 10, 2017

