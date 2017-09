Arnstad: - De borgerlige vil tvinge flere kommuner

Sps parlamentariske leder lover å stoppe kommunereformen om de får regjeringsmakt.

- Hvis du får en fortsatt blåblå regjering, så vil tvangssammenslåing av kommuner fortsette for fullt, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til Nettavisen.

Arnstad mener kommunereformen vil ramme enda flere kommuner, dersom Erna Solberg (H) får fortsette som statsminister etter valget.

- Nå har jo de som ønsker å slå seg sammen frivillig gjort det, og hvis du skal videre ned nå, så må du tvinge flere kommuner, mener hun.

Arnstad er onsdag gjesteredaktør i Nettavisen, og dette er en av sakene hun ønsker fokus på.

Les også: Kommune-ekspert: - Det bør bli 130 kommuner



STARTEN: Kommune-ekspert og daglig leder i Nivi Analyse, Geir Vinsand, mener det er nødvendig å slå sammen flere norske kommuner, og sier vi bare har sett starten på kommunereformen.

Les også: Sp-Arnstad: - Uaktuelt å samarbeide med Rødt og MDG

- Det vil være dramatisk



Kommune-ekspert og daglig leder i Nivi Analyse, Geir Vinsand, mener imidlertid at det er nødvendig å slå sammen flere kommuner. Han tror vi bare har sett starten på kommunereformen.

- En kvart kommunereform løser jo ingen av de utfordringene kommunene har, sier Vinsand til Nettavisen.

Det at 428 kommuner nå blir til 354, er derfor langt fra nok, mener han.

- Det bør være et sted mellom 100 og 150 kommuner. 130 kommuner ville kanskje vært ideelt. Da vil jobben være gjort, sier Vinsand.



Samtidig sier NHO at kommunereformen må fortsette, og mener et riktig antall vil være rundt 200 kommuner.

Arnstad mener dette er hva vi kan vente oss hvis den sittende regjeringen får fire år til.

- 130 kommuner er mer enn en halvering av dagens kommuner, og det er dramatisk. Dette vil bli gjennomført stikk i strid med det man ønsker mange plasser lokalt - og det lokaldemokratiet har sagt, sier Arnstad.

Les også: Marit Arnstad langer ut mot Listhaug-kritiker

- Struktur løser ingenting



I motsetning til Vinsand, mener ikke Arnstad færre kommuner vil gi bedre tjenester til innbyggerne.

- Struktur løser ikke noen ting. Det å sikre gode velferdstjenester til folk handler mer om kvalitet og innhold. Mange av de mindre kommunene leverer helt utmerkede tjenester, sier Sp-politikeren.

Les også: Skei Grande: - Vedum tjener på å bli tatt i faktafeil

- Tvangsekteskap fungerer ikke



Arnstad sier at med Sp i regjering vil kommunene som er blitt slått sammen med tvang, få lov til å skille seg igjen.

- Kommunene som nå ble vedtatt sammenslått med tvang, skal få muligheten til å bestemme seg for om de ønsker å oppløse den sammenslåingen, lover Arnstad.

Hun vil at framtidige sammenslåinger skal bygge på frivillighet, ved at kommunene selv tar initiativ.

- Det er den type sammenslåinger som faktisk fungerer. Tvangsekteskap fungerer ikke, sier hun.

- Så det blir ikke noe engasjement fra dere i regjering for å rulle kommunereformen videre?

- Nei, nei. Vi har allerede brukt milliarder av kroner bare på å skulle tenke struktur i norske kommuner. Det er milliarder som kunne blitt brukt på tjenester til innbyggerne i kommunene i stedet. Vi kommer heller ikke til å designe inntektssystemet for å tvinge kommunene til å bli enige med regjeringens syn, sier Arnstad.

Les også: Knapt borgerlig flertall i ny måling

- Vi og Ap er langt på vei enige



Hun tror det ikke skal bli vanskelig å bli enig med Arbeiderpartiet om dette i eventuelle regjeringsforhandlinger.

- Dette er en sak der langt på vei Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige. Også Ap har sagt at hvis noe skal skje, så skal det være helt frivillig. De har jo også vært kritisk til at du bruker det økonomiske inntektssystemet på en slik måte at du i realiteten tvinger kommuner, sier Arnstad.

Les også: Vedum med pendlergaranti

Har du sett denne?