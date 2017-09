AUF-lederen mener Listhaug sprer løgn

Flere ganger har Sylvi Listhaug (Frp) påstått at AUF-leder Mani Hussaini har sagt at «Frp jubler når barn drukner i Middelhavet.» - Grov løgn, sier Hussaini.

- Vi har en statsråd som har kommet med en grov løgn om meg, uten noen form for bevis. Det er ille nok i seg selv, men det som er veldig alvorlig, er etterspillet til denne saken. Det har utløst sjikane og drapstrusler mot meg, sier Hussaini i en epost til NTB.

Ifølge AUF-lederen beskyldes han for å ha kommet med påstanden i en skoledebatt på Nes videregående skole i Akershus. Hussaini avviser blankt å ha sagt noe slikt og ber innvandrings- og integreringsminister Listhaug om å ordne opp.

I en epost til NTB sier Listhaug at hun håper Mani Hussaini anmelder truslene, men hun sier ikke om hun kan dokumentere hva hun mener Hussaini skal ha sagt.

Det var avisa Raumnes som først omtalte saken.

Drapstruet

Listhaug trakk først fram det angivelige Hussaini-sitatet under en TV-debatt. Senere har hun gjentatt det på Facebook.

– Sylvi Listhaug bruker løgnen til å sverte meg, og gjennom sine uttalelser har hun aktivisert miljøer som sjikanerer og sender meg drapstrusler. Disse høyreekstreme kreftene er ikke noe vi kan spøke med. Jeg forventer mer av en statsråd enn dette, sier AUF-lederen.

– Selv om jeg er en type som ikke blir lett redd, så har dette gått for langt. Nå er det på tide at Listhaug rydder opp og slutter og lyve.

Omdiskutert

Da AUF-lederen tok opp saken med Listhaug på Twitter , meldte leder i Akershus KrFU, Julia Sandstø, seg inn i diskusjonen og henvendte seg til Hussaini:

– Har selv sittet i debatt med deg x antall ganger hvor du har sagt akkurat dette. Ville ligget litt lavt hvis jeg var deg, flere har videoer.(...) Når folk fra KrFU, Unge Høyre og FpU alle sier de har hørt deg si det, uavhengig av hverandre, stoler jeg mer på dem enn deg, skriver Sandstø.

AUF-lederen etterlyser dokumentasjon.

– FpU og KrFU påstår at de har en film hvor jeg har sagt dette, jeg har vært i kontakt med flere og spurt etter videoen. De må bare publisere den. Nå har det gått fem dager, og ingen har publisert videoen. Nå spinner de en løgn videre, sier han.

- Håper truslene anmeldes

I en epost til NTB kommenterer Listhaug truslene AUF-lederen har fått i etterkant.

– Jeg synes det er veldig trist at vi som deltar i den offentlige debatten, mottar denne typen hets og trusler. Jeg håper Mani Hussaini anmelder disse truslene, skriver innvandrings- og integreringsministeren. Hun svarer imidlertid ikke på spørsmål om hun kan dokumentere hva Hussaini har sagt.

Listhaug-rådgiver Espen Teigen skriver i en epost at flere ungdomspolitikere som var til stede under skoledebatten, har bekreftet at Hussaini kom med det omstridte sitatet.

NTB har vært i kontakt med rektor Anna Helene Teien på Nes, der den angivelige uttalelsen skal ha blitt framsatt.

– Ingen her kan verken bekrefte eller avkrefte disse påstandene, sier Teien, som forteller at hun har tatt opp saken med læreren som ledet skoledebatten.

– Han har konferert med flere lærere, men ingen kan huske å ha hørt noe slikt, sier hun.

