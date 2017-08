Bondevik: - Listhaug burde be om unnskyldning

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik reagerer kraftig på Sylvi Listhaugs påstand at Knut Arild Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen».

ARENDAL (Nettavisen): - Jeg synes det Listhaug har sagt er helt uhørt i en politisk debatt. Hun burde ha beklaget det, men det vil hun ikke. Det viser at hun står for dette og det synes jeg er desto mer beklagelig, sier Kjell Mange Bondevik, tidligere statsminister og leder for KrF i en årrekke, til Nettavisen.

Frps innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vekket oppsikt i forrige uke ved å anklage Bondeviks etterfølger som KrF-leder, Knut Arild Hareide, for å «sleike imamer opp etter ryggen».

Les også: - Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen

Det får Bondevik til å reagere kraftig.

- Når Listhaug driver og uttaler seg sånn, blir det nødvendig å ta en knallhard konfrontasjon, slik Hareide også har gjort, sier Bondevik.

Les også: Hareide klar til å kaste Listhaug

Vil ha konfrontasjon med Frp

Han håper at valgkampen kan forsette som en skikkelig verdidebatt, gjerne i videre konfrontasjon med samarbeidspartner Frp.

Les også: Erna Solberg refser Sylvi Listhaug

BEKLAGER IKKE: Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke beklage imam-uttalelsen overfor Knut Arild Hareide.



- Hvis KrF klarer å holde igang en debatt om norske verdier og kristne verdier gjennom hele valgkampen, så kan det blir et bra valg, sier Bondevik.

Les også: Listhaug avviser kritikk fra pastorsønn om at hun er dobbeltmoralsk

KrF-nestoren trekker fram et rekke områder hvor KrF og Frp skiller seg fra hverandre på verdispørsmål.

- Frps kutt i utviklingsbistand er i strid med kristen nestekjærlighet. Frps standpunkt for aktiv dødshjelp er i strid i menneskeverdet. Tvillingabort, som de åpner for, er også i strid med menneskeverdet. Det er noen klare kollisjonspunkter. Hvis Hareide og KrF klarer å holde debatten gående langs disse linjene, kan de gjøre det bra, sier Bondevik.

Les også: Listhaug om imam-utspill: - Det gikk «en kule varmt»

- Hadde ikke trengt å oppføre seg slik

- Det høres nesten ut som Frp er KrFs hovedmotstander i valget?

- Ja, det kan virke sånn, men er andre partier som står like langt fra KrF som Frp, sier Bondevik.

- Men er det ikke paradoksalt at Listhaug er minister takket være KrFs støtte?

Les også: Hvorfor kan ikke Høyre og Arbeiderpartiet samarbeide i regjering?

- Det var sånn det måtte bli. Man kunne ikke satt inn en rødgrønn regjering etter å ha gått til valg på at det skulle bli et regjeringsskifte, men Listhaug hadde ikke trengt å oppføre seg slik likevel, sier Bondevik.

- Hva bør KrF gjøre etter stortingsvalget i år da?

- Det takler partiledelsen best selv. De trenger ingen råd fra meg, sier Bondevik og ler.

Les også: Skei Grande: - Det ordner jeg når jeg blir kunnskapsminister

PARADOKS: KrF-leder Knut Arild Hareide synes det er et paradoks at Frp-leder Siv Jensen synes det er for mye fokus på Listhaugs uttalelser mot ham.

Hareide: - Ikke behov for beklagelse



Under mandagens partilederdebatt i Arendal, sa Frp-leder Siv Jensen at hun syntes det ble for mye fokus på uttalelsen fra Listhaug.

Det synes KrF-leder Knut Arild Hareide er et paradoks.

- Jeg synes det er et paradoks at Siv Jensen sier at det ikke er det vi burde diskutere, og det er jeg helt enig i. Men det er vel Frp som bevisst har satt det på agendaen med sine uttalelser. Så det er bare å ikke komme med slike uttalelser, så blir det ikke oppmerksomhet rundt det, sier Hareide til Nettavisen, og påpeker:

- Men jeg synes det er grunnleggende viktig å snakke om hvordan Frp snakker om flyktninger, i stedet for om hvordan de snakker om meg. For den uttalelsen faller på sin egen urimelighet, sier han.

- Hva tenker du om at Listhaug ikke vil beklage uttalelsen?

- Jeg har ikke noe behov for det så lenge hun har sagt at det var dumt sagt. Da sier vel det nok, sier KrF-lederen.